La final Argentina-Colombia: una sucesión de hechos bochornosos en el país que se precia de ejemplar

Pasó la Copa América, que será recordada obviamente por la enorme alegría argentina, la decepción de Colombia y la despedida brillante de Ángel Di María, pero también por el desastre organizativo en un país que se presume de ser el mejor del mundo y que hizo agua por todos lados. Responsabilidades que por supuesto le caben también a la Conmebol, que no supo, no pudo o no quiso, o todas las cosas a la vez, terciar y disputar para cambiar muchas cuestiones que, al decir de los estadounidenses, fueron bien de tercer mundo.