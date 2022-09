La reina Isabel II

Los primeros se consideran seres de otra categoría, seres tocados por la varita mágica para ejercer el poder. El pueblo no es más que la plebe, una masa amorfa integrada por súbditos.

La realeza nació para mandar y la plebe nació para obedecer.

Confieso que siempre me causó asombro observar al primer ministro de turno agachar la cabeza cada vez que le tocaba visitar a Isabel II. Semejante indignidad sigue siendo considerada “natural” por los británicos. Ser un rebaño no es, por ende, propiedad exclusiva de los pueblos subdesarrollados. Isabel II pasó a la inmortalidad. A Mirtha no hay con qué darle.

Hernán Kruse