San Martín armó su propia fiesta en Carlos Pellegrini

No le importó el centenario de sus vecinos de la vereda de enfrente y les ganó 1 a 0 el clásico, por la Liga Departamental

Al rojinegro no le importó que el polanco tuviera su fiesta por los 100 años un par de días antes y se llevó la celebración a la vereda de enfrente en Carlos Pellegrini con un 1-0 con gol de Kevin Batistela (82’). Y por si no alcanzaba, el domingo siguió a los gritos con el 4-1 con el que despachó a La Emilia y se trepó al 8º puesto, a cuatro fechas del final de la etapa clasificatoria. Y Americano, encima, también perdió el domingo: 3-0 ante el comodísimo líder Atl. San Jorge.

Ahora es el único puntero. Atlético Elortondo se había trepado a lo más alto en la fecha pasada y con el plus de ser local debía ganar para quedarse solo. Y así lo hizo ante quien era el otro líder, Juventud de Pueyrredón, al que venció 1-0.

Y se aseguró terminar la primera rueda del torneo bien arriba porque solo resta una fecha y sus ahora tres escoltas están a 3 unidades. El azulgrana cerrará en cancha de Sp. Rivadavia, que viene de empatar en su visita a Juv. Unida de Santa Isabel, uno de los segundos.

El restante escolta es nada menos que el Hughes de Ignacio Scocco, la estrella y goleador del torneo.

Nacho marcó uno de los tantos en el 5-0 sobre Matienzo de Rufino y venía de hacerle dos a Peñarol y uno antes frente a Juv. Unida. En total lleva 13. ¿Será Los Andes de San Eduardo la próxima “víctima” del ex Newell’s y River.

Liga Dep. del Sur: se llevaron el triunfo a Pavón Arriba

Tal vez a Firmat FBC no le preocupe esta derrota, aunque es la segunda al hilo y la primera en su cancha en el torneo, pero para San Martín de Pavón Arriba el 1 a 0 con el que lo venció fue una confirmación de que el equipo va levantando y puede pensar en serio en la clasificación entre los mejores.

FB_IMG_1653270596269.jpg El santo. El equipo de la banda cruzada se metió en la pelea a falta de tres fechas.

A este resultado lo aprovechó Ítalo Argentino para acercarse a 5 puntos tras vencer 3-0 a Estrella del Sur, y con estas tres unidades quedó como uno de los escoltas, ya que Argentino de Firmat solo sumó un punto con el 0-0 ante Los Andes de Alcorta.

Mientras que Independiente de Bigand bajó del 4º al 8º puesto al perder en Carreras. Es que ahora lo superaron por un punto Atlético Acebal, Los Andes, San Martín y Eduardo Hertz.

El que dio otro paso positivo fue 2 de Junio de Arminda, que goleó 4-1 de visitante a Nuevo Alberdi, teniendo otra chance en la jornada de mañana como anfitrión de un Atl. Paz que no logra hacer pie.

El último campeón de la Cañadense pide pista

Sport no venía firme, no traía ese paso de campeón ni el aura del vencedor del torneo 2021, pero metió 3 triunfos en 4 partidos (el otro fue empate) y se acomodó en la tabla de la zona 2, en un tercer puesto expectante a cuatro fechas del cierre de la primera etapa del Apertura. Y al que venció en la última fecha fue a Atlético Carcarañá (o Cremería, como todos lo conocen) con un contundente 3-0 con el que le arrebató la posición en la tabla, aunque sigue lejos de los dos primeros que no paran de ganar: Sportivo Las Parejas (2-0 a Belgrano, en Las Rosas) y Defensores de Armstrong (3-1 en cancha de Almafuerte).

Screenshot_20220522-224713_Instagram.jpg Sport Club se recupera en las posiciones de la Cañadense.

Y justamente en la próxima jornada los celestes cañadenses visitarán a Sportivo, que pese a presentar el segundo equipo en la liga porque sus cañones apuntan al Federal A de AFA, da muestras de sobra de su poderío.

En la zona 1 parece que no hay quien pare a Williams Kemmis (venció 1-0 de visitante a uno de sus seguidores: Barraca de Armstrong), aunque el fin de semana se las tendrá que ver con el clásico rival de Las Rosas: Almafuerte.

Llegó la hora de las semifinales en la Liga Interprovincial

Dos equipos dieron vuelta las series y por el mismo resultado: 3-0. Centenario en San José de la Esquina al desinflar a un Huracán de Los Quirquinchos que buscaba tomar altura, y Chañarense nada menos que en la revancha del clásico de Chañar Ladeado, cambiando los rostros de bronca por los de felicidad. Claro, no la tendrá sencilla porque enfrentará al mejor equipo del torneo: Arteaga, que eliminó a Cafferatense.

Screenshot_20220522-223657_Facebook.jpg Centenario de San José de la Esquina es semifinalista.

La semifinal entre Arteaga y Chañarense tiene el precedente de la 4ª fecha: ganó el merengue de Chañar 2-1 de visitante. La otra llave enfrentará a los auriazules de Centenario con los negriblancos de 9 de Julio de Berabevú.

En la fase regular del torneo Apertura, en la 9ª fecha, la victoria fue de los lanudos, que vencieron 2-1 a Centenario.

Liga Reg. del Sud: el líder es Central Argentino de Fighiera

Central Argentino no solo se mantuvo como puntero sino que es el único, a dos fechas del final, con un 2-0 a Empalme Central y gracias a que quien era el otro líder, Unión (AS), empató: 3-3 con Independiente. El fin de semana: el clásico de Arroyo Seco: Unión v. Asac.