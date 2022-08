¿Gol de quién? de Scocco, en Hughes

Gol de Scocco. Uno más y van 16 en 22 fechas. Y eso que no jugó todas. Sí estuvo en Murphy, el sábado en el reinicio del torneo. Viajó como siempre, salió a jugar de arranque y no salió. El equipo venía complicado en el juego porque los locales mandaban en el juego y ganaban con gol de Nicolás Romero, de penal, a los 18’ de juego. Claro, tener a un goleador enfrente es de temer, se debe estar atento hasta que el árbitro marca el final. Y la misión es no dejarle una pelota en el área, o cerca. Pero Unión y Cultura no pudo evitar que apareciera la figura del goleador en los últimos metros y a él le cometieron un penal. Iban 93’, el artillero se paró frente a la pelota y le dio destino de red para el 1-1 de Hughes FC, con el que se mantiene entre los 8 primeros del certamen.