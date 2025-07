Cambio de rubro: Juan Junco y Miguel Tessandori serán "guías por un día" en el Museo Castagnino

Cada uno aportará su visión sobre distintas obras que integran "Berni infinito". Perochena explicará el momento histórico en que se produjo la obra "Desocupados" (1934); Tessandori y Trik se remontarán a los días en que a Rosario se la conocía como la Chicago argentina para analizar la pintura "Ramona vive su vida' (1963) y Tamburello compartirá sus sensaciones frente a "La obsesión de la belleza" (1976). Junco, finalmente, brindará su enfoque sobre "Manifestación", (grupo Mondongo, 2024).

Ninguno estará solo, sino que se incorporarán a los recorridos que realicen los guías profesionales del museo.

Una sorpresa

De la televisión y la radio, a la música y el teatro de revista, ida y vuelta, Junco tiene muchos oficios; pero nunca se hubiera imaginado trabajar en un museo de bellas artes. "Acepté porque me divierte. Me parece que está bueno ser una excusa para que la gente se acerque a los museos, que ofrecen propuestas copadas pero mucha gente no las conoce o no se acerca porque piensan que son lugares aburridos, formales", considera.

El periodista ya había recorrido la muestra del Museo Castagnino. "Me gustó y la recomendé incluso. Ahora me llegó esta invitación y me pareció original, estas cosas me divierten mucho, me permite hacer algo diferente a lo que hago todos los días. Voy asesorado por la gente del museo, así que no van a ser solo chistes".

A Tessandori, actualmente secretario General de la Municipalidad, la propuesta le llegó en medio de una reunión de gabinete. "Sinceramente, mi conocimiento de pintura es limitado, por eso pedí que me acompañe Trik, quien me acompaña en mi espectáculo de stand up (donde recauda fondos para distintas instituciones), pero lo que vamos a aportar no es tanto una opinión académica, sino una mirada personal", señala.

Y como Juncos confía en poder acercar a más personas a recorrer la muestra, "quizás por nuestra capacidad de comunicación, podamos hacer que la gente se sienta convocada, atrapada. Y bienvenido sea si eso permite revalorizar el trabajo del museo", señala.

La muestra "Berni Infinito" reúne más de 70 obras del artista rosarino, como homenaje al 120 aniversario de su nacimiento. El guion museográfico sigue su camino desde sus inicios hasta la consagración nacional e internacional y es una oportunidad para ver por primera vez, y de manera gratuita, muchas obras que no habían estado en exposición en nuestra ciudad.

La singular recorrida guiada por personajes de la ciudad será este domingo, a las 17, con entrada libre y gratuita. El acceso a la visita mediada será por orden de llegada.