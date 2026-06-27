Allanamientos por microtráfico en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano Secuestraron drogas y poco dinero y detuvieron a un hombre. En los allanamientos se encontró material de corte 27 de junio 2026 · 16:31hs

Uno de los allanamientos por microtráfico

Un operativo enmarcado en la persecución de microtráfico permitió detener a Santiago D. de 24 años, luego de una serie de allanamientos en los barrios Belgrano, Cinco Esquinas y Arroyito. También se secuestraron estupefacientes y elementos de procesado y corte de drogas. La Policía de Investigaciones (PDI) investigó a partir de tareas de inteligencia criminal desarrolladas por personal de la División Microtráfico de la PDI, que permitieron detectar presuntas maniobras de comercialización e identificar a las personas vinculadas a esa actividad.

Como resultado de los allanamientos se secuestraron 72,3 gramos de marihuana, 3,7 gramos de cocaína, semillas de cannabis con un peso total de 18 gramos, una balanza de precisión, un teléfono celular, dos chips telefónicos, una tijera con vestigios de marihuana, recortes de nylon con restos de sustancia estupefaciente, dos fundas internas tipo pistolera y un porta cargador doble. Además, por disposición del fiscal Diego Giro, del Equipo Especializado en Microtráfico de la Fiscalía General, fue aprehendido y trasladado a sede de la PDI Santiago D. (24).

Violencia de Género En el marco de uno de los procedimientos también tomó intervención la Fiscalía de Violencia contra la Mujer, a cargo de la fiscal Ivana Addoumie, disponiéndose las actuaciones correspondientes de acuerdo con su competencia. La investigación continúa bajo las directivas del Equipo Especializado en Microtráfico de la Fiscalía General.