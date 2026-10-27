La Capital | Agro | granos

Granos: la caída de los precios internacionales frena ventas en Argentina

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, analizó el avance de la siembra de maíz, las perspectivas para el trigo y los factores globales que condicionan al mercado de granos.

27 de octubre 2026 · 16:05hs
Google Seguir a La Capital en Google
El maíz lleva vendido el 65% de la producción

El maíz lleva vendido el 65% de la producción, en un mercado internacional bajista

El mercado internacional de granos mantiene una marcada tendencia bajista, presionado por la cosecha estadounidense, las perspectivas de oferta y la toma de ganancias de los fondos de inversión. En Argentina, la caída de los precios desacelera las ventas de los productores, aunque el maíz conserva un ritmo de comercialización adelantado respecto de los registros históricos.

“La baja de precios internacionales está llevando a los productores a esperar mejores oportunidades de venta, pero la situación comercial es diferente para cada cultivo”, señala Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

Maíz: la siembra avanza

La siembra de maíz temprano en Argentina alcanza el 39,8% de las 8,4 millones de hectáreas proyectadas, con un avance semanal de 5 puntos porcentuales y un adelanto de 6 puntos frente al año pasado. En las zonas núcleo, las labores están próximas a finalizar, aunque las bajas temperaturas provocan emergencias desparejas y amarillamiento en las hojas de los cultivos ya emergidos.

Las lluvias previstas para la región pampeana y el Litoral podrían recargar los perfiles de humedad, aunque también generar demoras en las tareas de campo.

En materia comercial, las ventas con precio de la campaña 2025/26 alcanzaron las 438.000 toneladas en la semana finalizada el 14 de octubre, por debajo de los volúmenes superiores al millón de toneladas registrados en algunas semanas anteriores. Sin embargo, el ritmo se mantiene en línea con el promedio histórico para esta época.

En el acumulado, los negocios con precio representan el 65% de la producción y la originación llega al 75%, niveles que se ubican 9 y 8 puntos porcentuales, respectivamente, por encima del promedio histórico.

“El maíz argentino mantiene una posición comercial relativamente sólida. Aun con la desaceleración reciente de las ventas, el avance de los negocios está por delante de los registros habituales para esta etapa de la campaña”, explica Romano.

El contexto internacional también ofrece señales para seguir de cerca. Si bien los mayores stocks proyectados en Estados Unidos y la presión de cosecha impulsaron las bajas, los precios se ubican en niveles similares a los del ciclo anterior, pese a que los stocks estadounidenses siguen por debajo de los del año pasado. A esto se suma una mayor demanda internacional: Europa incrementó sus compras habituales de maíz un 40%, mientras que Taiwán adquirió 65.000 toneladas de origen brasileño.

Por su parte, las exportaciones argentinas de maíz acumulan un crecimiento del 41% hasta octubre, mientras que Brasil registra una caída del 24%, en un escenario marcado por la mayor producción argentina y las necesidades de consumo interno brasileño.

Soja y trigo: ventas más lentas

En soja, la comercialización argentina muestra un panorama menos dinámico. Al 14 de octubre, las ventas con precio de la campaña 2025/26 se ubicaron en apenas 211.000 toneladas semanales, frente a un promedio superior a las 350.000 toneladas para esta época del año.

En el acumulado, los negocios con precio representan el 50% de la producción, tres puntos porcentuales por debajo del promedio histórico, mientras que la originación alcanza el 62%, con un retraso similar. La caída de los precios internacionales redujo el incentivo de los productores para cerrar operaciones.

En el plano externo, las exportaciones semanales estadounidenses superaron los 2,8 millones de toneladas, impulsadas por compras chinas. Sin embargo, la caída interanual del 2,6% en el stock porcino chino anticipa menores necesidades futuras de molienda. En Brasil, las lluvias aceleraron la siembra: Mato Grosso ya implantó el 76% del área prevista, el ritmo más rápido de los últimos cinco años.

“Las compras chinas pueden ayudar a poner un piso a los precios de la soja, pero hay que seguir de cerca la evolución de la demanda y el avance de la siembra brasileña. Las lluvias reducen el riesgo de problemas de implantación en una campaña condicionada por el fenómeno de El Niño”, sostiene Romano.

Para el trigo, la proximidad de la nueva cosecha argentina convive con una mayor oferta internacional y expectativas de reanudación de las negociaciones entre Rusia y Ucrania. La posibilidad de recuperar los embarques por el mar Negro presionó los precios, aunque persiste la incertidumbre logística.

En Argentina, las estimaciones privadas ubican la producción de la nueva campaña entre 22 y 23,8 millones de toneladas. La condición buena o excelente de los cultivos cayó al 61,7%, frente al 88% de igual período del año pasado, debido a las heladas que afectaron lotes tempranos. Por ahora, no se proyecta una reducción de la producción nacional.

A unos 15 días del ingreso de la nueva cosecha, quedan entre 4 y 5 millones de toneladas de trigo de la campaña anterior sin vender, un volumen muy superior al remanente prácticamente nulo del ciclo previo. El espacio comercial disponible para recibir la nueva producción representa el 21% de la cosecha estimada, por debajo del promedio histórico del 28%.

Brasil demanda

La mayor necesidad de importaciones de Brasil, principal mercado regional para el trigo argentino, podría contribuir a moderar la presión de cosecha. No obstante, el volumen remanente y el ritmo de las ventas serán variables clave para la formación de precios durante las próximas semanas.

En el mercado global, las exportaciones rusas de trigo previstas para octubre rondan los 3 millones de toneladas, frente a los 5,7 millones del mismo mes del año pasado. Las restricciones logísticas en el mar Negro y el desvío de mercadería hacia el mar Báltico limitan la capacidad exportadora rusa, mientras que compradores como Egipto y Jordania aprovechan las bajas para asegurar abastecimiento.

El comportamiento de los precios internacionales, el ingreso de la cosecha argentina y la capacidad de la demanda externa para absorber la oferta serán determinantes para la evolución comercial de los tres cultivos.

Noticias relacionadas
Los cambios en los vientos marcarán la evolución del clima durante los próximos días en la región

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Eventualidades climáticas como heladas tardías y lluvias intensas impactan la oferta y precios de hortalizas frescas.

Exphortar puso el foco en los desafíos de la producción y comercialización de hortalizas

Uruguay evoluciona hacia animales más jóvenes y pesados.

La experiencia de Uruguay frente a las nuevas exigencias del mercado de carne

Una mayor inversión en nitrógeno y fósforo para maíz y en fósforo para soja mejora los márgenes brutos.

Una mejor fertilización puede sumar 403 dólares por hectárea en maíz y hasta duplicar el margen en soja

Las más leídas

Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Lo último

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Noche de Museos Abiertos: el Museo Diario La Capital se llena de arte, música e historias

Crimen en la zona noroeste de Rosario: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste de Rosario: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

La medida fue solicitada por un juez federal en el marco de una causa originada en 2020 en el fuero provincial que también involucró al sindicalista Carlos Vergara

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Por Martín Stoianovich
Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?
Economía

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono, ¿de cuánto será el sueldo básico?

Crimen en la zona noroeste de Rosario: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste de Rosario: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones
La Región

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones

Las más leídas
Debutó en Newells, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Debutó en Newell's, se fue libre, estuvo por dejar el fútbol y alcanzó el éxito en Grecia

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Dos fortalezas se ponen frente a frente y Central buscará imponer la suya

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Primera C: Ya están los días para los partidos del Reducido y la Promoción

Primera C: Ya están los días para los partidos del Reducido y la Promoción

Ovación
Un santafesino se coronó como el primer argentino campeón mundial juvenil de boxeo
Ovación

Un santafesino se coronó como el primer argentino campeón mundial juvenil de boxeo

Un santafesino se coronó como el primer argentino campeón mundial juvenil de boxeo

Un santafesino se coronó como el primer argentino campeón mundial juvenil de boxeo

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Mbappé se rió de un meme, perdió acuerdos comerciales en China y tuvo que disculparse

Policiales
Crimen en la zona noroeste de Rosario: mataron a balazos a un hombre de 32 años
Policiales

Crimen en la zona noroeste de Rosario: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

La Ciudad
Cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño
La Ciudad

Cuándo terminan las clases en Santa Fe y qué pasará en las escuelas ante posibles inundaciones por El Niño

Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La UNR abrió la inscripción a sus residencias para estudiantes

La UNR abrió la inscripción a sus residencias para estudiantes

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?
Salud

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Presupuesto Participativo 2027 suma la transformación de grandes parques

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante
La Ciudad

Santa Fe está entre las provincias de Argentina con más médicos por habitante

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche
Policiales

Arrestaron a tres chicos tras denuncia de una balacera a la medianoche

Martín Rosúa: Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad
Política

Martín Rosúa: "Con la reforma de seguridad, el Estado cumple con las víctimas y la sociedad"

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo
La Ciudad

Uber y cuidacoches: dos temas polémicos encienden el Concejo

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano
Policiales

Violenta discusión familiar: lo detuvieron porque le cortó la cara a su hermano

El crimen de Ivana Garcilazo: un acto de fanatismo y desprecio a la vida

Por María Laura Cicerchia
Policiales

El crimen de Ivana Garcilazo: un acto de fanatismo y desprecio a la vida

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja
Policiales

Santa Fe: lo mataron de una puñalada en el cuello y está presa su expareja

El Niño y las elecciones frenan inversiones en el sector agropecuario
Agro

El Niño y las elecciones frenan inversiones en el sector agropecuario

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Por Vanessa Balchunas, meteoróloga y ambientalista
Agro

Clima y agro: cambian los vientos, suben las temperaturas y se esperan nuevas lluvias

Crimen de Ivana Garcilazo: cuáles fueron los fundamentos para las condenas

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: cuáles fueron los fundamentos para las condenas

Llega un martes con cielo nublado pero sin chances de lluvias
La Ciudad

Llega un martes con cielo nublado pero sin chances de lluvias

Santa Fe alcanzó un récord histórico de 100 donantes de órganos en diez meses
La Región

Santa Fe alcanzó un récord histórico de 100 donantes de órganos en diez meses

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984
La Ciudad

Robo de pruebas de la dictadura en Rosario: tres nuevos imputados por el asalto a Tribunales de 1984

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión