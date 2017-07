Tiro y otra derrota para preocuparse en el Torneo Federal B

Tiro sufrió otra derrota para preocuparse. Ayer en el Fortín de Ludueña perdió ante Ben Hur de Rafaela por 1 a 0 y sumó la tercera caída consecutiva en el Federal B. Los tirolenses mostraron una pálida imagen ante sus seguidores y jugaron 50 minutos con diez por la expulsión de Augusto Seimandi.

La mano viene complicada para los hermanos Charles y Fabio Pérez al frente del equipo de Casilda y Matienzo. En sus dos presentaciones perdieron ante Aguirre 3-0 y Unión de Totoras 2 a 0.

Con ese panorama de magros resultados, la dupla técnica realizó varios cambios para revertir la situación, porque ante los rafaelinos necesitaba un buen resultado para cambiar de imagen.

Pero todo lo planificado en la semana quedó en los entrenamientos. Ayer el equipo no tuvo fútbol, no pateó al arco y otra vez se quedó con las manos vacías.

El primer tiempo se jugó en el mediocampo y hubo pocas llegadas. A los 6', el juvenil Matías Torres desbordó por la derecha, le ganó el mano a mano a su marca y sacó un preciso centro que Pereyra no pudo conectar.

En la contra, la visita a los 10' contó con la oportunidad de abrir el marcador, pero el remate de Moreyra fue controlado por Gustavo Heit, quien en dos tiempo la mando al córner.

Con el correr de los minutos la visita comenzó a acercarse al arco local y tuvo dos situaciones para irse ganancioso al descanso. A los 27', Izaguirre conectó un preciso centro de Pavetti y su cabezazo salió cerca del travesaño. Y a los 32', Montero sacó un remate envenenado y Heit la mandó al córner.

Cuando el trámite estaba parejo llegó la patada de Seimandi a Matías González y el juez le mostró la roja. A los tigres se les complicó el panorama y debieron rearmarse para jugar los últimos 5 minutos y toda la etapa final.

En el complemento, con un jugador menos el local trató de llegar al área de los rafaelinos pero le faltó ideas para romper el cerrojo que le armó el equipo de Gustavo Barraza.

A los 72' llegó el zapatazo de Udrizar y Ben Hur se puso al frente del marcador por 1 a 0 con muy poco. En los minutos finales, el local trató de acercarse al golero Cordero pero le faltó ideas y fútbol para llegar a la igualdad.

Tiro dejó pasar el tren para recuperarse, no encuentra el rumbo en el Federal B, volvió a perder y el panorama comienza a complicarse de cara al futuro.

La próxima fecha visitará a 9 de Julio en Rafaela.