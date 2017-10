No tan activo: Brian Sarmiento no entrenó con normalidad

Que sí, que no. Que está recuperado y por momentos siente molestias. Lo cierto es que Brian Sarmiento, quien ayer no entrenó con normalidad, debe lidiar con los dolores que le impiden entrenar a la par del resto y ponerse plenamente como pretende Juan Manuel Llop. El diez leproso, que realizó ejercicios en el gimnasio, hace tiempo que no puede dejar atrás esta situación que lo mantiene intranquilo y le impide ponerse a tono en un Newell's que lo necesita y mucho. Es uno de los jugadores distintos y llegó para transformarse en un referente y conductor, aunque por el momento debido a lo expuesto le cuesta cumplir con esta misión. De todas formas, la idea es que hoy participe de la práctica de fútbol.

El ex Banfield el martes sufrió una sobrecarga muscular y no fue exigido con intensidad con el fin de cuidarlo, más aún teniendo en cuenta que Newell's se presentará el domingo 29, en el Coloso Marcelo Bielsa, ante Chacarita. Por lo tanto, tiene tiempo suficiente como para dejar atrás algunas molestias que lo persiguen y que encienden una luz de alerta. El miércoles, de acuerdo a información del cuerpo médico, entrenó de manera normal y ayer fue cuidado con el fin de no arriesgarlo. Habrá que ver si hoy puede participar de la práctica de fútbol o, en su defecto, el cuerpo técnico opta por no correr riesgo pensando en lo que será la presentación ante el funebrero.

En cuanto al equipo, aún no se puede arriesgar demasiado teniendo en cuenta que Llop tiene mucho tiempo por delante para pensar en el armado. Lo que hay que recordar es que Brian Rivero cumplió con la sanción y estará a mano del entrenador.

Newell's necesita mostrar otra cara y, sobre todo, ganar. Es por eso que no habría que descartar que el entrenador leproso realice alguna otra modificación teniendo en cuenta la necesidad de sumar de a tres.

Llop hoy vuelve tras la operaciónJuan Manuel Llop hoy estará presente en el entrenamiento matutino en Bella Vista y sobre el mediodía brindará la habitual conferencia de prensa semanal. El DT está en plena recuperación de la operación de rodilla a la que fue sometido el miércoles y que le impidió estar ayer con el plantel. El Chocho aprovechó para pasar por el quirófano aprovechando el parate.