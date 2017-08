Forlín no viene a Central y Montero deberá seguir buscando por otro lado

La respuesta se venía dilatando. Las expectativas fueron mutando día a día. Hasta que llegó el momento de la verdad. Juan Forlín avisó recién ayer que no vendrá a Central. El argumento que esgrimió en el mensaje de wasap que le mandó a un alto dirigente canalla es porque tomó la decisión de no mudarse de Europa. Eso obligó automáticamente a la comisión a revolver en el cajón de las posibilidades para buscar encontrar ese zaguero central que tanto necesita el equipo tras la partida de Javier Pinola a River. La idea es apuntar a algún profesional argentino que milite afuera y tenga deseos de regresar pese a que a la vez no se descarta contratar algún extranjero. En otro orden, la situación del defensor Nicolás Freire sigue sin definirse, pero hay mucho optimismo.

"No vendrá. Nos respondió que por una decisión familiar se quedará en España", fue la primera palabra que lanzó un directivo auriazul en diálogo con este medio. "Nos mandó un mensaje de wasap al mediodía agradeciendo además el interés", acotó la voz canalla.

Se ve que ni el llamado de Montero pudo hacerle torcer de opinión al jugador. En realidad quién mostró cierto pesimismo desde el inicio fue la esposa del zaguero central. La gestión comenzó a contramano en ese sentido.

Porque desde lo económico, el ex futbolista de Boca no puede reprochar las intenciones que tenía la dirigencia. En Arroyito le ofrecieron uno de los contratos más altos del plantel. Pero ni eso lo sedujo.

"Habrá que analizar otras alternativas. Estamos trabajando sobre eso desde el mismo momento en que Forlín nos avisó que se quedaba en España. No está fácil, pero continuaremos buscando. La idea es apuntar a algún jugador argentino que esté afuera y quiera además volver al país, ya que en el mercado local no vemos algo firme", graficaron desde Arroyito. En ese orden, pasó algo similar con Ezequiel Muñoz, quien fue contactado en su momento pero optó por no moverse de Genoa.

Consultado sobre la posibilidad de sumar a algún extranjero si es que la AFA amplía de cuatro a cinco el cupo, en Central optaron por la cautela. "No está nada definido. Además, no sería tan sencillo porque en cancha podrían jugar cuatro. Y, en teoría, los titulares ya estarían", sentenciaron. En ese caso serían el lateral izquierdo chileno Parot, el zaguero central paraguayo José Leguizamón, el volante central uruguayo Santiago Romero y el volante Washington Camacho. En definitiva, la dirigencia canalla quedó obligada a mirar a otro lado en pos de ver si encuentra a ese defensor que tanto precisa Montero.

Nueva oferta por Freire

No se resigna. Central quiere a Nicolás Freire a toda costa. Hasta el momento, Argentinos Juniors no está decidido a desprenderse porque considera insuficiente la oferta que plasmaron desde de Arroyito. Pero ayer hubo un nuevo intento. Desde la sede de calle Mitre al 800 salió un nuevo mail donde se le mejoró la propuesta económica para adquirir la mitad de la ficha del defensor, quien a su vez, no ve la hora de sumarse al equipo que conduce Paolo Montero. Por lo tanto, hoy será un nuevo día de espera. Aunque los auriazules desean que sea de resolución. "Recién le mandamos otro pedido formal. Esta vez mejoramos los números y ofrecimos 500 mil dólares para quedarnos con la mitad de los derechos del jugador. Estamos esperando alguna respuesta. Aunque en realidad, esto es un tire y afloje entre el defensor y su actual club", apuntaron ayer a la tarde con precisión desde el seno dirigencial. En caso de que siga sin haber consenso, no se descarta que el jugador de 23 años apele a alguna medida especial para salir de La Paternal a la inmediatez porque quiere ponerse la casaca canalla cuanto antes, ya que su parte está toda acordada.