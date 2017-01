Inundaciones en Santa Fe: Lifschitz desplazó al secretario de Recursos Hídricos

Las diferencias entre el gobierno nacional y el gobierno provincial por la situación hídrica en Santa Fe se cobró su primera víctima. Es que en las últimas horas se conoció que el gobernador Miguel Lifschitz le solicitó la renuncia al secretario de Asuntos Hídricos, Roberto Porta.

La decisión la tomó el gobernador a raíz de las inundaciones de los últimos días en la provincia.

El desplazado funcionario es de extracción radical, cercano al diputado Mario Barletta y estaba bajo las órdenes de una de las principales espadas del gobernador en su gabinete, el ministro de Infraestructura, José León Garibay.

Su salida coincide con el planteo efectuado hoy por el viceministro del interior de la Nación, Sebastián García De Luca, quien sentenció que en Santa Fe no se está ejecutando ninguna obra hídrica porque la provincia "no presentó ningún proyecto" , mientras que en Córdoba están ejecutando once proyectos al respecto por más de 200 millones de pesos

Porta había integrado la primera gestión de José Corral al frente del municipio santafesino como secretario de Obras Públicas, y en diciembre de 2015 pasó a formar parte del gobierno de Lifschitz a nivel provincial.

Por su parte, Porta, en declaraciones a radio Aire Libre de la ciudad de Santa Fe, descartó esa posibilidad.

"Desmiento totalmente la información que circula. Ni el gobernador ni nadie me llamó para pedirme la renuncia", argumentó.

"No voy a renunciar. Si el gobierno quiere que me retire de mi cargo lo haré, pero no en este momento de emergencia", sentenció en un claro conflicto de intereses entre las partes, por lo que no dejó de responsabilizar a terceros por esta situación. "Hay intereses dentro del Ministerio (de Infraestructura) que pretenden mi renuncia inmediata. Pero no vamos a retirarnos en este momento", señaló sin decir, como sucede en estos casos, a quien se refería.