Vanesa Martín llega a Rosario con las canciones de "Placeres y pecados"

Pese al ajetreo de viajes, traslados y pruebas de sonido, Vanesa se define como “un animal de escenario” y postuló: “A mí me gusta la adrenalina de que no haya trampa ni cartón y de que la gente ahí sea el termómetro y la prueba de fuego”.

En ese sentido, la compositora y cantante malagueña agregó: “En mi música hay un pasado, un presente y un futuro. Y no te miento que me he emocionado cuando me han dicho las nominaciones al Grammy latino y estoy muy agradecida y, por supuesto, entusiasmada, pero la identidad de mi música se escapa un poco a la moda y se sostiene en el tiempo precisamente porque no me dejo llevar por esa fugacidad que ahora explota, sino que mi lenguaje va por las emociones, por otro tipo de lenguaje que quizá ahora a lo mejor está un poco más lento”, reflexionó.

Martín aseguró que, más allá de las exigencias de la industria musical, ella nunca dejó que la idea de crecer se transforme en una presión. “Yo quiero crecer porque soy una tía ambiciosa, y porque me gusta crecer en cuanto a que quiero descubrir nuevos países, nuevas ciudades, nuevas culturas y que mi música emocione. Mi objetivo es poder encontramos desde un lenguaje directo al corazón y directo a las emociones”, concluyó.