Una historia de amor en Oxford arrasa en Netflix y ya hizo llorar a miles depersonas

"Mi año en Oxford" ocupa los primeros puestos del ranking y conquistó a los espectadores gracias a su dulzura y profundidad emocional

10 de agosto 2025 · 09:41hs
Una estadounidense ambiciosa cumple su sueño de estudiar en Oxford, pero se enamora de un encantador profesor que esconde un secreto que podría cambiar sus planes”, reza la sinopsis de la película más vista por estos días en Netflix. Con un elenco destacado y una historia entrañable, "Mi año en Oxford" conquistó a los espectadores gracias a su dulzura y profundidad emocional.

La trama sigue a la protagonista en su llegada al prestigioso campus británico, donde además de enfrentar los desafíos académicos, se ve envuelta en una relación inesperada con su profesor de doctorado. Sin embargo, lo que comienza como un vínculo romántico y esperanzador, luego toma un giro dramático cuando sale a la luz una dura verdad.

Con una duración de casi dos horas, la película basada en la exitosa novela homónima de 2018 escrita por Julia Whelan, propone un viaje sensible y reflexivo sobre el amor, las decisiones difíciles y la manera en que una conexión genuina puede transformar una vida. Una propuesta ideal para quienes buscan una historia que emocione y deje una huella.

De qué se trata "Mi año en Oxford"

“Mi año en Oxford” sigue la vida de Anna De La Vega, una estudiante que decide viajar a la universidad de Oxford para profesionalizarse y realizar un doctorado en una prestigiosa institución.

Lo que no imagina es que su paso por la universidad no solo marcará su trayectoria intelectual, sino también su vida personal. Allí conoce a Jamie Davenport, un apasionado profesor de Literatura Inglesa que la conquista con su amor por la poesía y su estilo bohemio. La conexión entre ambos es inmediata y, en poco tiempo, inician un romance intenso y difícil de apagar.

Sin embargo, lo que parece un cuento romántico comienza a complicarse cuando Jamie le confiesa una verdad dolorosa que mantuvo en silencio: un secreto que redefine el rumbo de la relación.

La película, basada en la novela de Julia Whelan, plantea preguntas complejas sobre las prioridades personales, el poder del amor y cómo incluso los planes más sólidos pueden tambalear ante una conexión genuina.

Ambientada en los hermosos paisajes de Oxford, combina drama, humor y romance en una historia conmovedora sobre la autenticidad, el crecimiento personal y las decisiones que marcan el rumbo de una vida.

El elenco de "Mi año en Oxford"

El elenco de la película está encabezado por Sofia Carson como “Anna” y Corey Mylchreest como “Jamie”.

Sofìa Carson es una actriz, bailarina y cantante estadounidense de origen colombiano. Su primera aparición en televisión fue como actriz invitada en la serie de Disney "Austin & Ally". También en ese canal, brilló por su rol en "Descendientes". Y en el último tiempo se robó todas las miradas de los usuarios de Netflix por su trabajo en “Mi lista de deseos”

El resto del reparto se completa con Dougray Scott, Catherine McCormack, Harry Trevaldwyn, Esmé Kingdom y Poppy Gilbe.

El tráiler de "Mi año en Oxford"

