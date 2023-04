"Portadas", diez años de un ciclo de entrevistas en movimiento

Charlar mientras vas caminando no es para cualquiera, porque puede generar alguna dispersión, puede haber un ruido que distraiga a uno de los interlocutores o la reflexión se puede disparar para cualquier lado sea más o menos sesuda. Pero Francisco Giunipero se las ingenió para hacer de esos supuestos inconvenientes una virtud, y lo plasmó en su ciclo de entrevistas “Portadas”. El programa local, que ya va por su décima temporada, tendrá hoy, a la medianoche, su estreno en Telefe Rosario, con dos invitados especiales: el ex futbolista y actual coordinador de las inferiores de Rosario Central, Paulo “Loncho” Ferrari, desde las calles de Granadero Baigorria; y la DJ Cele Arrabal, en una charla por Puerto Norte.

En las distintas etapas del ciclo, Giunipero destacó que el año pasado hicieron fogones en la isla y buscaron historias de personajes reconocidos de la ciudad. Esta vez las charlas serán por lugares simbólicos de Rosario y de la región, en los que tiene más valor que nunca la cosa instantánea. Es muy común que al entrevistado o entrevistada le suene el celular y no se corte la grabación, todo lo contrario, atender el llamado en vivo suma espontaneidad a “Portadas” y es una de las particularidades de este envío.

“Hoy me la juego en todo el sentido de la palabra, desde un roll play hasta el chimichurri a la hora de preguntar”, graficó el conductor. Y concluyó: “Busco no repetirme con el mismo entrevistado, eso es más desafiante que completar un formulario masticado. Hay cierta adrenalina que la tengo que sentir en cada nota, si no la siento directamente ni salgo a producirla”.