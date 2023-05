Paula Chávez contó por qué se distanciaron José María Listorti y Pedro Alfonso

"No me acordaba de ese momento, posta”, dijo Chávez al ser consultada sobe la pelea y añadió: “ Pedro tiene un tema de que muchas veces no contesta el teléfono . Cuando trabajábamos en Ideas del Sur -productora de Marcelo Tinelli-, me han llamado el Chato Prada y Fede Hoppe para decirme: ‘Paula, por Dios, Pedro no nos contesta hace tres días’. Yo lo tenía al lado durmiendo y decía ‘¿qué onda este pibe que no contesta?’”.

Con respecto al entredicho con Listorti, contó: “En su momento (Alfonso) sintió que no estaba tan de acuerdo en algunas cosas de la película y él se retrae, entra como en un estado en el que prefiere ir, cumplir y no involucrarse por demás”. Y agregó: “Pero en realidad, con José creo que nunca hubo una pelea ni mucho menos. Nhubo una pelea puntual. Son desgastes que pueden suceder por trabajar mucho tiempo juntos ”.

Chávez recordó, para argumentar su reflexión, que su marido y Listorti compartieron hasta una temporada teatral en Villa Carlos Paz. “No es que fue una crisis o pelea enorme. El mismo desgaste de trabajar mucho tiempo juntos -repitió-, algunas cosas que no te gusten. Y Pepe tiene esto que para mí es recontra valioso: no tiene ganas de contestar y no contesta".

"Yo a veces debería aprender para no estar todo el tiempo con el teléfono. Uno también tiene la libertad de decir ‘esto prefiero no hacerlo’. En su momento él lo habló y dijo que no estaba cómodo y prefería no hacerlo”, concluyó.