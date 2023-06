Noelia Pace, la médium de los famosos, en Rosario

“La idea de llevarlo a un escenario, a un teatro -contó Pace al Canal 4 de Uruguay- es porque es donde el ser humano despliega sus estructuras y permite darle a la mediumnidad, al espiritismo, otro lugar donde expandirse; también es darle la posibilidad a quien va que tenga una experiencia placentera, con la tranquilidad que el otro está acompañando. Se trata de entender que la conexión, la energía, está de manera constante con nosotros”, dijo Pace.

En el mismo ciclo, la médium añadió: “Estoy todo el tiempo en contacto con todos los que ustedes no ven” y explicó que “las almas pueden estar en evolución, en paz, o pueden estar muy activas, buscando saber si la escucha, si la sienten, en tratar de dar algún mensaje. Uno habla de mediumnidad e inmediatamente refiere a la película «Ghost», donde había un personaje que hacía de médium y conectaba a la partes, eso es lo que pasa de manera cotidiana en mi vida”.

Según relató, desde muy chica comprendió de qué se trataban sus singulares experiencias. “A los 6 años empecé a expresar la comunicación que tenía con el hombre que veía. Después me doy cuenta, por lo que me dicen, que estaba muerto. Ahí comenzó todo el proceso. Fueron muchos años de que me lleven a distintas escuelas espiritistas, que me pruebe gente espiritista para ver si era verdad o no, hasta que se dieron cuenta que era cierto. Transcurrió mi vida y fui tratando de sobrellevarlo y acompañar una vida común y corriente como todos”, contó al diario El País, de Uruguay.

“Cuando me pasó la primera vez sí, pensé que había una persona en mi habitación. Después le expreso a mi mamá y cuando les empiezo a dar detalles de la persona, cómo había muerto, qué decía y a quién se lo decía, ahí caen en cuenta y me dicen que era el hermano de mi abuela que había muerto antes de que yo naciera”, profundizó Pace sobre una experiencia que la marcó. “Me mostraron varias fotos y yo les marco quien era y era él quien estaba transmitiendo. Siempre me interesó, por más que estudié otras cosas, por más que intenté seguir una vida común y corriente, esto es lo que soy, soy médium las 24 horas. No tengo horarios fijos”, aseguró.

En ese sentido, añadió: “Somos energía y estamos en constante comunicación, eso es lo que busco, que la gente se dé cuenta que el morir no es el final de todo. Somos energía, se transforma, se modifica, tratamos de concluir, llegar a comunicarnos con ese sentir. A mucha gente le pasa y a muchos le pasa de decir: siento tal cosa y no lo dicen porque les da vergüenza, y no hay que callarse. Hay que decirlo, porque eso es lo que está esperando ese alma para transmitir. Igual que hablarles, hay un tabú con que al muerto no se le habla y es todo lo contrario. A mi muerto debo hablarle para que comprenda, porque de la misma manera que se pasa el duelo en este plano, lo pasa ese alma. Lo padece ese alma”.