Miriam Lanzoni retoma la lucha de su madre contra la violencia de género en el film "Partida"

_Empecé a escribir sobre esto de manera muy orgánica, casi terapéutica, y con el tiempo me di cuenta que sin querer estaba tomando un formato de guión cinematográfico. Lo que me motivó no fue el dolor, sino lo admirable de la historia de mi mamá. Y por otro lado siempre intento escribir cosas que me guste leer. Empecé a estudiar guión hace bastante tiempo y en el momento que me lo puse a escribir, sabía que iba a querer hacer la película. Ahí hablé con mi mamá y le conté que estaba en este proceso. Le pedí permiso porque si bien es mi historia también, es sobre todo la de ella. Me dijo que sí, que no tenía problema. Entonces me junté con Mary Putrueli, que es la guionista, y empezamos a trabajar juntas. Trabajamos mucho sobre mi sentir, la historia que queríamos contar, el enfoque. Porque una historia así se puede contar de muchas maneras. Cuando sabía que estaba encaminado a efectivamente convertirse en una película, volví a hablar con mi mamá. Le quise mostrar y no quiso ver nada. Me dijo que confiaba muchísimo en mí.

_¿Cómo fue el proceso de darle forma al equipo y al elenco de la película?

_Fue maravilloso, porque es como un croquis que vas armando. Yo venía de trabajar como productora general en la serie “Encuarentenados” en Córdoba, así que tenía algún tipo de entrenamiento en ese rol, no sólo como actriz. Nos sentamos con 3C Films, la productora con la que hicimos la película, y con Martina Guido, la productora ejecutiva que es una genia. Fue un trabajo codo a codo. Fue un laburo precioso pero muy arduo, elegir a cada miembro del equipo, que todos puedan, que todos quieran, que coincidan los tiempos. Y también era y es mucho compromiso porque no es cualquier historia, es esta. Entonces no me daba lo mismo que fuera un actor u otro. En mi cabeza me aparecieron imágenes muy claras acerca de lo que quería contar, y asociados a esas imágenes aparecían colegas. Hay algo muy bendito en todo esto, que es que el elenco es ideal. Cada personaje está interpretado por quien yo y toda la producción queríamos. Y cada uno está increíble en su rol, y no tuvieron problema en ir a filmar a Chaco con cincuenta grados de calor.

_¿Cómo resolviste actuar en la película y cómo fue la construcción de ese personaje?

_La decisión de que estuviera yo en la peli fue de dirección y producción, no es algo que yo impuse. Con mi personaje, Maru, es el único con el que nos tomamos una licencia sobre la realidad. Yo soy una persona pública, y la película no se trata de mí. Entonces creamos a Maru, con todas sus contradicciones al momento de enfrentarse a su madre. Claramente no soy yo y no es lo que a mí me pasó en la vida respecto de todo esto. Fue en pos de darle fuerza a la historia y de contar lo que queríamos. Después el hecho de actuar, producir, y estar involucrada en todas las áreas, fue muy arduo pero muy hermoso. El equipo que hizo esta película es extraordinario por donde lo mires: música, sonido, vestuario, maquillaje, peinado. Fue impecable. Para mí fue un gran aprendizaje porque si bien todas las decisiones respecto de la mirada sobre la historia pasaban por mí, yo estaba muy contenida y muy apoyada en gente que me proponía cosas increíbles.



_Ya pasaron varios días desde el estreno. ¿Cuáles fueron las primeras devoluciones de la gente? ¿Qué repercusión hubo?

_Las repercusiones son altamente superadores. La gente se va muy esperanzada, conmovida. Lo que quisimos contar se contó, y más. Es una peli luminosa y yo recibo eso de la gente. Para mí y todos los que la hicimos es super reconfortante. Yo todavía voy tratando de no caer por completo, de que ya se estreno, de que ahora es de la gente, que encima nos devuelve esto. Es absolutamente maravilloso.

_¿Tienen proyectado que la película esté en plataformas más adelante?

_Va a estar en plataformas, lo tenemos confirmado pero no podemos decir todavía dónde porque estamos cerrando cuestiones contractuales. Eso es alucinante porque hace que la peli vaya a estar ahí, disponible, de por vida. Es una película con mucho para contar y mucho para decir.