"Los asesinos de la luna", la nueva película de Scorsese, llega este jueves a los cines

Martin Scorsese llevaba años interesado en contar una historia sobre alguna etnia indígena norteamericana, pero no se sentía suficientemente preparado. También se había negado a hacer un western, pero cuando leyó la novela “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) de David Grann, encontró una historia perfecta. En “Los asesinos de la luna”, que se estrena mañana en los cines de Rosario, los indígenas osage son un pueblo próspero y poderoso gracias a los yacimientos de petróleo encontrados en su territorio en Oklahoma, y a diferencia de muchos westerns, ellos son las víctimas de los blancos codiciosos que se quieren aprovechar, y no al revés.