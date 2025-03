Lanzaron el primer tráiler de la película "Lilo y Stitch": cómo se ven los personajes

La versión live action (no animada) de la querida “Lilo y Stitch” ya está cerca. Qué se sabe a partir de su reciente tráiler

La esperada película, dirigida por Dean Fleischer Camp, llegará a los cines el 23 de mayo de 2025 . Su primer tráiler dejó marcada la estética de su producción y la fidelidad de la versión con respecto a las animaciones. En redes sociales, los usuarios no tardaron en manifestarse.

Uno de los mayores retos para el live action, y una preocupación que tenían los fanáticos, era cómo iban a representar a Stitch en esta nueva versión. Lo cierto es que, según se pudo apreciar en el adelanto, el simpático alienígena parece mantenerse fiel a su diseño original. Recreado con CGI (imágenes creadas por computadora) , Stitch mantiene la particular voz de su actor original (Chris Sanders) y ha generado comentarios positivos por su apariencia.

Como se sabe por la producción original , la cinta girará en torno a Lilo, una niña que sueña con tener un amigo de verdad. Sus deseos se cumplen de forma particular cuando un curioso alienígena (Stitch) aparece en su vida. Ambos aprenderán el uno del otro y conocerán el mundo a partir de aventuras y travesuras, ampliando el significado de la familia.

>>Leer más: Netflix devela el tráiler de la cuarta temporada de "Bridgerton"

El tráiler de la película de “Lilo y Stitch”

Al igual que en su versión animada, el punto más fuerte de “Lilo y Stitch” reside en la construcción del concepto de familia. “Ohana” es la ya reconocida palabra hawaiana que significa "familia" y se usa para expresar la idea de unión. “La familia nunca se abandona”, rezaba la película de 2002. En el tráiler, Lilo expresa: “A veces, la familia no es perfecta. Pero eso no significa que no sea buena”

Como era de esperarse, la naturaleza caótica de Stitch y sus incontrolables instintos serán el causante de diversos estragos y travesuras de los cuales tendrán que hacerse cargo las protagonistas. Algunos de los primeros revuelos del alienígena se pueden apreciar en el adelanto.

Embed

>>Leer más: ¡Viva el cine argentino! Hollywood reversionará una película protagonizada por Guillermo Francella

Elenco

Acompañará al travieso animal en el papel de Lilo la joven actriz hawaiana Maia Kealoha, quien fue elegida a sus 7 años después de un largo proceso de audiciones. Sydney Agudong interpretará a Nani, la hermana mayor y tutora de Lilo, mientras que Kaipo Dudoit encarnará a David, un amigo cercano de Nani. Al carismático Cobra Bubbles le dará vida Courtney B. Vance.

En cuanto a los personajes alienígenas, Zach Galifianakis interpretará al excéntrico Dr. Jumba Jookiba, Billy Magnussen hará real al agente Pleakley y Hannah Waddingham (la actriz de "Ted Lasso") prestará su voz a la Gran Consejera de la Federación Galáctica.