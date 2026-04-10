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La banda rosarina Escaleras se despide de su EP con una gira

El grupo emergente dirá adiós a sus “Canciones para subir y bajar” con una presentación este viernes en Majo, seguida por una gira

10 de abril 2026 · 10:36hs
La banda rosarina Escaleras inicia este viernes una gira para despedir su EP debut

La banda rosarina Escaleras inicia este viernes una gira para despedir su EP debut

Escaleras, banda emergente del rock rosarino, se despide de su EP debut “Canciones para subir y bajar” con una gira. La primera fecha será de local: se presentan este viernes 10, desde las 21, en Majo Club (Tucumán 1016). Abrirá la noche la banda santafesina Los peatones y la cerrará el DJ Charly Egg.

Las canciones del EP, lanzado en abril de 2025, representan una forma de ver Rosario, poniendo énfasis en la necesidad de construir comunidad. También habla de un modo de vivirla, valorando la amistad y el amor, a través del rock ecléctico por el que apuesta la banda, con variadas influencias.

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La gira “Canciones para subir y bajar”, llevará a la banda a recorrer el país, con fechas el 2 de mayo en Kava bar, de Casilda; el 16 de mayo en Santa Fe, al foro universitario; y el 20 de junio en Niceto Bar, de Capital Federal. La misma se extenderá a Córdoba y La Plata, con fechas a confirmar.

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