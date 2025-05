Lilita Carrio contó la historia detrás de su meme más viral: "Estoy de novia"

Qué dijo Lilita Carrió sobre el meme

El sábado por la noche, Lilita asistió al programa de Mirtha Legrand, donde además de protagonizar un tenso momento con Virginia Gallardo, dio detalles de su famoso meme “Estoy de novia”.

Todo comenzó cuando otro de los invitados de la mesa, el humorista Bicho Gómez, le preguntó si estaba en pareja. Lilita le respondió entre risas: "Yo ahora sí. Estoy en pareja con tantos". Fue en ese momento cuando otra de las invitadas trajo a colación el famoso meme. “Viste que esta el meme con tu declaración "Estoy de novia"”, dijo la periodista de Todo Noticias Guadalupe Vázquez

De esta forma, Lilita comentó cómo fue que surgió la situación que dio lugar al famoso meme. "Es de este programa", comenzó.

"Un día vengo acá a este programa y Mirtha me preguntó cómo estaba. Yo quería hablar de otra cosa, no de política. Entonces me dijo “¿Qué noticias tenes?” y yo le dije ”Tengo novio”", detalló la ex diputada.

Luego, continuó: “En ese momento era verdad pero nadie me creía. Nadie cree que una persona que está gorda tiene novio”. Mientras los invitados se reían y le preguntaban sobre aquel romance, Lilita agregó los pormenores de aquel momento. “Tenía el novio más buen mozo de la Argentina y nadie lo supo”. Mirtha aprovechó para preguntarle de quien se trataba, la exdiputada confesó: “Era un embajador”.

“La gente tiene mucho estereotipo. Yo tuve todos los hombres que quise porque yo era divina”, agregó Lilita.