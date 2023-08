"Fragmentada": Mujeres que combaten contra la violencia machista de un pueblo

Irina es una policía que no tiene una vida fácil: es madre soltera, su hija adolescente tiene problemas de conducta y encima su madre tiene una enfermedad grave y ella es la única que puede atenderla. Pero claro, para eso tendrá que regresar a su pueblo natal en la Patagonia, de donde se fue por un secreto teñido de sangre. Sobre ese hilo conductor transita “Fragmentada”, la ópera prima de Facundo Escudero Salinas que atrapa desde el vamos gracias a un elenco sólido y una dirección acertada. Jazmín Stuart compone a una agente conflictuada, con un rictus serio y sufrido, muy del estilo de Kate Winslet cuando dio vida a la policía de “Mare of Easttown” en HBO; su madre no es otra que esa gigante de la actuación llamada Beatriz Spelzini, que tiene la sutileza necesaria para darle carnadura a todo personaje que aborda; y, como si fuera poco, el tío policía de Irina, que es el comisario del pueblo, es nada menos que César Bordón. Con ese equipo, Escudero Salinas tenía más que suficiente para ganar por goleada. Y por suerte el guión, del mismo director, transita por un terreno sólido, aunque quizá se le podría criticar que tiene algunos situaciones previsibles en la conclusión de la historia, que no escapa a giros ya vistos en otras ficciones del género policial. Con todo, “Fragmentada” es una película que seduce desde el vamos; que está bien filmada, sobre todo porque no abusa de las riquezas visuales fotográficas que esa región del sur proponía; y que tiene un plus a partir de la sororidad que atraviesa el relato. Porque de principio al fin, la trama está abordada por mujeres que ayudan a otras mujeres, más allá de su lazo filial. Y el buen tratamiento de la narración hace que ese punto, clave en la historia, nunca esté subrayado, sino que simplemente fluye.