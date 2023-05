Foo Fighters presentó a su nuevo baterista y se prepara para una gira

Freese tocó con grupos como Nine Inch Nails, Devo y Guns N' Roses.

Foo Fighters reveló que el sesionista Josh Freese será el nuevo baterista que reemplazará a Taylor Hawkins —quien murió en Colombia el año pasado— en el marco de una gira que comenzará el 24 de mayo en New Hampshire, según informó el grupo en un video.

A través de una transmisión en vivo titulada “Foo Fighters: Preparing Music for Concerts” (Foo Fighters: preparando música para los conciertos), el grupo conformado por Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett y Rami Jaffee mostró quién será su nuevo baterista y anunció el lanzamiento de una nueva producción llamada “But Here We Are”, que se presentará el próximo 2 de junio.