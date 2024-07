El "Messi de los vinos" revela en un libro la historia de su premiado restaurante

Vino, comida, viajes, familia. Alejandro Vigil habla con pasión de las cosas que dan sentido a su vida. Cuenta historias y pone nombre a cada uno de los personajes, quienes a fuerza de sus descripciones van cobrando vida. No son historias que empiezan y terminan. Son historias que se abren como ramas de un árbol milenario. “Trabajo y vida es lo mismo. Es mi pasión", enfatiza, para luego retrucar el dicho popular: “Es mentira que no podés trabajar con amigos y familia. No me imagino de otra manera”. A su lado, María Sance sigue atenta con la mirada las manos de su marido, que acompañan el vaivén de sus anécdotas. Ante la pregunta de La Capital respecto de cuánto hay de realidad y cuánto de ficción en lo que el hombre cuenta, ella ríe: “Es confiable en un 90 por ciento”.