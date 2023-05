Schwarzenegger debuta en el streaming con una serie propia que reúne comedia y acción

“Creo que fue una idea brillante hacer algo, una especie de concepto que proviene de una película muy exitosa”, contó el artista sobre el inicio del proyecto al sitio Hollywood Reporter. “Cuando David Ellison, uno de los productores, me propuso la idea de hacer una especie de comedia de acción, le dije «tiene que ser algo en lo que pueda usar todos mis facetas y talentos, tiene que ser divertido, tiene que estar lleno de acción, tiene que ser dulce. Y no deberíamos tratar de eludir mi edad, juguemos con mi edad». Así se le ocurrió la idea de hacer algo del tipo «Mentiras verdaderas» , que fue uno de los mayores éxitos de 1994 que dirigió y escribió James Cameron”, explicó.

Schwarzenegger bromea sobre algunas similitudes de su personaje con su vida real, ya que Brunner y él mismo están divorciados luego de atravesar algunas situaciones personales complicadas. “Nos reíamos de eso, se siente como si fuera un documental. La diferencia es que, en la serie él no considera hacer trampa porque (seducir a otros miembros de la CIA) era parte de su profesión. Su esposa se fue porque él nunca estaba en casa, y ahora tiene este dilema con la hija porque ella tiene el mismo trabajo y también va a arruinar su relación. Pero en (mi matrimonio en la vida real con Maria Shriver), yo lo arruiné, fue mi fracaso”.

Monica Barbaro, como Emma, digna hija de su padre.

Schwarzenegger dijo que la edad no es para él un impedimento para mantenerse activo en las múltiples tareas que encara y que se siente muy lejos de retirarse. “Nada de eso tiene nada que ver con la edad. Hace años fui a UCLA donde tienen expertos en envejecimiento de renombre mundial. Pregunté si se ha creado algo, o si está a punto de estar disponible, que revierta el envejecimiento. “Absolutamente nada”, me dijeron. Fin de la historia. Lo único que puedes hacer es lo antiguo. Podría acabar antes porque fumo cigarros, pero luego se contrarresta comiendo bien y haciendo ejercicio, ando en bicicleta todos los días y hago películas: el mundo del espectáculo es otra parte de mi vida. Sumo en mi vida, nunca resto. No necesito dinero. Recibo dinero porque tienes que tener un cierto valor y los agentes negocian. Pero me lo paso muy bien haciéndolo. Me encanta todo lo que hago. No hay retiro. Todavía estoy de este lado de la hierba, así que estoy feliz. Mi plan es vivir para siempre, y hasta ahora, ¡todo bien!”.

"ARNOLD" LLEGA EL 7 DE JUNIO A LA PLATAFORMA

"Arnold", una historia de superación.

Arnold Schwarzenegger, lejos de la jubilación, está alcanzando nuevos niveles de productividad. Además de su debut televisivo en “FUBAR”, será el protagonista del documental de tres episodios “Arnold” que Netflix lanzará el 7 de junio y que relata su vida. Por otra parte, tiene un libro próximo a publicarse, “Be Useful: Seven Tools for Life” y promueve el deporte con una publicación que ha acumulado 432.000 suscriptores. A eso le suma su activismo político como exgobernador y un video sobre la guerra de Ucrania que generó 100 millones de visitas.

El documental narrará la historia de Schwarzenegger desde el campo en su Austria natal hasta el cumplimiento del sueño americano. Cubrirá desde sus días levantando pesas hasta sus triunfos en Hollywood, su tiempo como gobernador del estado de California y las alegrías y turbulencias de su vida familiar.

Arnold | Tráiler oficial | Netflix

La serie se inicia con un Schwarzenegger joven y lleno de inquietudes, anhelando abandonar su país, un padre problemático y un contexto muy adverso, pero que con el tiempo lo impulsaron a superarse y ser quien es en la actualidad. Antes de cumplir con su servicio militar, tuvo la oportunidad de ver al actor Reg Park interpretando a Hércules en el cine, lo que lo llevó a tomar la decisión de hacer fisicoculturismo deportivo. Así logró ganar 13 títulos mundiales y finalmente viajar a Estados Unidos.

Después de sus primeras aventuras en Hollywood, Schwarzenegger tuvo una carrera política como gobernador de California, donde dirigió el Estado durante siete años con múltiples logros como el cuidado ambiental y la protección frente a la crisis económica mundial.