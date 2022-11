Un nuevo espacio social, político y cultural en la provincia de Santa Fe que competirá electoralmente en las elecciones del año próximo lanzó este sábado su punto de partida en la llama votiva del Monumento a la Bandera. La variada agrupación tiene entre sus convocantes al ex senador nacional y diputado provincial Rubén Giustiniani (Igualdad), a los diputados provinciales Carlos del Frade (Soberanía Popular) y Fabián Palo Oliver (Alfonsinista auténtico), la ex ministra de Educación Claudia Balagué (Bases-PS), el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Di Pollina (Bases) y el ex secretario de Promoción Social de Rosario Miguel Zamarini (Igualdad).