El otro Caribe: La Romana y su encanto sereno

Playas serenas, naturaleza exuberante y propuestas culturales únicas definen a este destino, ideal para quienes buscan una experiencia relajada y auténtica,

En un mapa del Caribe lleno de destinos vibrantes, La Romana destaca por un encanto distinto: el de la serenidad. Lejos del ritmo acelerado de otros polos turísticos, esta región de República Dominicana invita a un descanso profundo entre playas de arena blanca , mar turquesa y un entorno natural que se disfruta sin apuros ni multitudes .

Situada en la costa sureste del país , La Romana es dueña de algunas de las postales más emblemáticas del Caribe . Bayahíbe , su pueblo costero más reconocido , conserva el espíritu de aldea pesquera y se convirtió en un punto de partida privilegiado para quienes buscan playas calmas, arena blanca y aguas de una transparencia llamativa.

Desde allí salen las excursiones hacia dos de los tesoros naturales más fotografiados del país: Isla Saona e Isla Catalina. Ambas sorprenden con arrecifes donde abunda la vida marina, bancos de arena que parecen flotar sobre el mar y la sensación de estar en un Caribe que todavía mantiene su esencia. Snorkel, buceo y paseos en catamarán figuran entre las actividades imperdibles.

Más allá del atractivo del mar, La Romana guarda una faceta cultural que suele sorprender al viajero. Uno de sus iconos es Altos de Chavón, una aldea inspirada en la arquitectura mediterránea, construida con piedra y madera sobre una colina con vistas panorámicas al río Chavón. Sus miradores, talleres, galerías y su anfiteatro al aire libre conforman un paseo que mezcla arte, historia y paisajes en un mismo recorrido.

004-001- (1) LA villa de tipo mediterráneo, Altos de Chavón, fue construida en una altura sobre el río Chavón, en La Romana.

La región cuenta también con una buena infraestructura turística, pero sin perder ese clima íntimo que la caracteriza. Hay opciones de alojamiento para distintos perfiles de viajeros y una gastronomía que combina cocina local con influencias internacionales, todo en un entorno seguro y amigable, ideal para moverse sin prisa y disfrutar de cada tramo del viaje.

En La Romana, cada día parece tener un ritmo propio: puede comenzar con una mañana de playa serena, continuar con una travesía en barco hacia una isla soñada y terminar con un paseo cultural entre miradores y callecitas de piedra. Un destino que reúne naturaleza, identidad caribeña y una calma difícil de encontrar en otros rincones de la región. Un lugar que invita a volver, incluso antes de despedirse.

Datos útiles

Cómo llegar

Desde Rosario hay vuelos a Punta Cana, el aeropuerto más cercano a La Romana. Copa Airlines ofrece diez frecuencias semanales vía Ciudad de Panamá, y Latam opera tres frecuencias semanales con conexión en Lima.

Desde Buenos Aires, Aerolíneas Argentinas opera una o dos frecuencias diarias, según el día; Copa tiene 30 frecuencias semanales vía Panamá; y Latam ofrece una frecuencia diaria vía Lima.

Cuándo ir

El clima es cálido todo el año, pero la mejor época para viajar es de diciembre a abril, cuando las temperaturas son más moderadas y las lluvias menos frecuentes.

Tips de viaje