Descuento del 25% en La Torre de Porto Seguro

¿Les gustaría conocer las mejores playas de Brasil y disfrutar de los destinos más destacados de Uruguay? Costa Cruceros presenta un itinerario exclusivo para la temporada 2019/2020 a bordo del Costa Fascinosa. Esta nueva opción que ofrece la naviera, permitirá a sus huéspedes visitar ocho destinos en un solo viaje. El mismo, partirá desde Buenos Aires el 24 de febrero, regresando al mismo puerto el 10 de marzo. La duración será de 14 noches y visitará Montevideo, Angra dos Reis, Buzios, Cabo Frío, Río de Janeiro, Ubatuba, Ilhabela y Punta del Este. Una gran experiencia a bordo de esta maravillosa nave, que ofrece la posibilidad de disfrutarla con amigos, en familia o en pareja. Además del nuevo recorrido, la compañía italiana mantiene los clásicos de siempre: numerosas actividades y espacios de diversión para grandes y chicos que incluyen lo más avanzado, desde cine 4D, un parque acuático para niños, la presencia de Peppa Pig y shows de entretenimiento inigualables, como The Voice of the Sea y fiestas temáticas todas las noches. ¡Un viaje imperdible para las almas aventureras, con todo el ritmo brasilero, de la mano de Costa Cruceros! Cabe recordar que Costa Cruceros es la compañía de cruceros italiana de Carnival Corporation & plc, la mayor compañía de cruceros del mundo. Actualmente, la flota de Costa es la más grande de Europa y cuenta con un total de 15 barcos en servicio, todos con bandera italiana. Además, dos buques de nueva generación serán entregados en 2019 y 2021 (junto a otros para la marca AIDA Cruises): contarán con un revolucionario diseño "verde" y estarán propulsados por Gas Natural Licuado, el combustible fósil más limpio del mundo, lo cual representará un enorme avance medioambiental. Costa encarna la excelencia italiana gracias a los 19.000 asociados de Costa en todo el mundo, que trabajan cada día con pasión para ofrecer las vacaciones de crucero con lo Mejor de Italia con 137 itinerarios diferentes, 261 destinos y 60 puertos de embarque. Para más datos, comunicarse a Costa Cruceros Argentina: + 54 11 4590-7777, informes@ar.costa.it www.costacruceros.com