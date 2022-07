Todo lo que tienes que saber antes de que arranque la Dimayor II-2022

Uno de los cambios más llamativos para la nueva temporada del fútbol colombiano será el relevo anual de clubes. Es decir: los ascensos y descensos a la Primera B.

Durante el Apertura 2022 perdieron la categoría Atlético Huila y Deportes Quindío con los peores promedios acumulados. Lamentablemente consiguieron menos de 110 puntos en un total de 117 partidos jugados.

Mientras tanto, los samarios de Unión Magdalena están de fiesta pues jugarán en la primera división tras coronarse en la Primera B. El otro club que logró el ascenso fue Cortuluá.

Se mantiene el mismo sistema de competencia

La nueva temporada de la Dimayor tendrá el mismo sistema de competencia. Primero se disputa una fase con partidos todos contra todos durante 20 jornadas. Los 8 clubes que tengan más puntos durante la primera fase clasifican a las finales.

Más adelante, la definición del torneo se realizará con dos cuadrangulares semifinales. Los líderes de cada grupo avanzan a la gran final del campeonato para disputar la copa en partidos de ida y vuelta. Recordemos la definición del último torneo, donde se enfrentaron Atlético Nacional y Deportes Tolima.

Cambios en el calendario y el Mundial de Qatar

La División Mayor del fútbol colombiano también anunció el calendario para la II-2022 con algunos cambios en las fechas. La competencia arrancará el fin de semana del 10 de julio, con un retraso de una semana para dar oportunidad de que descansen los clubes que llegaron a la final.

Además es necesario resaltar que el torneo se disputará a la par que la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022. La Dimayor estima que jugarán la final el próximo 30 de noviembre, mientras se disputa la fase de grupos del Mundial.

Las autoridades de la Dimayor determinaron no suspender el torneo local como sucede en otros países, tras la eliminación de la Selección Colombia.

La primera fase del torneo tendrá 20 jornadas, una especialmente con los clásicos del fútbol colombiano: Deportivo Cali vs. América de Cali, Millonarios vs. Santa Fe y Atlético Nacional vs. Independiente Medellín.

Clasificación para la Copa Libertadores y la Superliga

El Torneo Finalización de este año dará un boleto más para la Copa Libertadores 2023, reservado únicamente para el campeón. Recordemos que Colombia sólo tiene 4 boletos para la copa y la intención es que sólo vayan los mejores clubes del momento. En 2022 la participación más exitosa fue de Deportes Tolima, el único club colombiano que avanzó de la fase de grupos.

El equipo que se corone en la Dimayor II-2022 también podrá disputar la Superliga, la copa de campeón de campeones creada hace una década y que se disputa una vez al año. En esta ocasión ya tiene su boleto asegurado Atlético Nacional, campeón del Torneo Apertura 2022.

¿Una prueba más para el más grande del fútbol colombiano?

La discusión para determinar al club más grande en la historia del fútbol colombiano tendrá un nuevo capítulo con la temporada Dimayor II-2022. ¿Por qué nos referimos a esto? Las estadísticas suman 15 campeonatos de Millonarios, 15 campeonatos ganados por América de Cali y 17 conquistados por Atlético Nacional.

El Torneo Finalización puede ser una oportunidad para que Nacional se despegue más, pero Millos y América intentarán alcanzar el récord.

