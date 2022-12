Pronóstico de polarización para la disputa por la Gobernación en 2023

Habrá que ver qué sugerencias acercan al Ministerio de Gobierno las principales fuerzas de un arco opositor que, después de meses de idas y vueltas, comienza a amalgamarse, a tal punto que ya asoma un escenario distinto al de los tres tercios que predominó en la última década en la provincia.

Una semana atrás, las cúpulas santafesinas del radicalismo, el socialismo, el PRO y Creo, fuerza que lidera el intendente Pablo Javkin, coincidieron en que están dadas las condiciones para avanzar en la conformación de un nuevo frente opositor que le dispute el poder al peronismo.

Sobre el cierre del año dos propuestas ya se muestran competitivas de cara al próximo desafío en las urnas" Sobre el cierre del año dos propuestas ya se muestran competitivas de cara al próximo desafío en las urnas"

Si bien las negociaciones entre los cuatro partidos políticos, que esperan captar otros actores del espectro no justicialista, están permanentemente abiertas, los festejos por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Fútbol Qatar 2022 y las fiestas de fin año espaciaron los contactos.

De todos modos, los equipos técnicos de esas fuerzas empezarán a diseñar en breve un programa de gobierno de cara a las elecciones de 2023. A fines de noviembre, la denuncia de un sector de la UCR sobre un supuesto “contubernio” entre el oficialismo y los socialistas, con la Asamblea Legislativa como telón de fondo, pareció minar el camino hacia el denominado frente de frentes.

Pero el tiempo es veloz y la nueva construcción política-electoral logró adquirir volumen. De hecho, dirigentes radicales, socialistas, del PRO y Creo rápidamente salieron a mostrarse públicamente juntos, con la excusa de una cena por los 108 años del Partido Demócrata Progresista (PDP).

“Ya son once partidos en sintonía”, deslizaron a La Capital, sumamente optimistas, en la vereda radical. No obstante, en la Coalición Cívica (CC) no ocultaron sus reparos a integrar la flamante construcción no peronista en Santa Fe. En junio, durante un breve paso por la provincia y fiel a su estilo, Elisa Carrió había renovado sus ataques a algunos de los arquitectos (dirigentes socialistas y Javkin) del nuevo frente opositor.

La resolución de esas diferencias se destaca en la columna del debe. Al igual que la definición de las candidaturas para la Gobernación, atadas a los plazos del futuro esquema electoral de la provincia.

El lunes comenzará el diálogo entre la Casa Gris y los partidos políticos por el cronograma electoral" El lunes comenzará el diálogo entre la Casa Gris y los partidos políticos por el cronograma electoral"

Por lo pronto, y más allá de su silencio de radio, en el radicalismo no borran a Carolina Losada de la grilla de competidores. Dionisio Scarpin ya se anotó y Maximiliano Pullaro, en tanto, recorre el territorio santafesino con impronta de postulante, mientras Javkin (Creo) alimenta las expectativas. El PS, a su vez, promueve el perfil histórico de Clara García.

En principio, el partido de la rosa roja fue reticente a compartir un armado electoral con el macrismo. Luego, al considerar que los radicales tienen mayor peso en Juntos por el Cambio, comenzaron a soltar la cuerda. En el PRO, mientras reivindican la consolidación de JxC, Federico Angelini otea la Gobernación. Aunque también apuestan a un outsider (un reconocido empresario), razón por la cual el diputado nacional podría pelear la Intendencia rosarina.

Paralelamente, el final de año encuentra al oficialismo santafesino despegándose de la suerte del Frente de Todos (FdT) a nivel nacional. Hasta el momento, Perotti no señaló a nadie como su delfín y Hacemos, el espacio interno que lidera, sigue con los movimientos precompetitivos.

En ese contexto, una de las espadas del gobernador, Roberto Mirabella, luce lanzado hacia la Casa Gris. Y concede entrevistas al periodista Alejandro Fantino, quien también admitió que quiere caminar la provincia. ¿Como postulante o como imán de respaldos al diputado nacional? Otro enigma a develar en los próximos meses.

Las miradas también se posan sobre Sonia Martorano, ministra de Salud de destacada labor en lo peor de la pandemia de Covid-19. Ella y Mirabella son perottistas, pero representan a dos corrientes internas distintas. Y, sobre la despedida del verano, llegará el turno de la definición para Marcelo Lewandowski, quien si bien ensanchó su distanciamiento con el gobernador, el caudal de votos que lo acompaña lo mantiene en el pelotón de favoritos.