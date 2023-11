Luca Martínez Dupuy: "En Central estamos a tres partidos de lograr algo histórico"

Imposible no soñar. Absurdo trazar un futuro cercano no imaginando un cielo atravesado por los colores del esperanzador arco iris sobre Arroyito. Central reposa en los playoffs del campeonato argentino expectante y sabiendo que su eterna felicidad depende ahora más que nunca de sí mismo mientras desenfunda las valijas para jugar la próxima Copa Libertadores. Tal es así que hasta el propio Luca Martínez Dupuy puso sobre la mesa de la ilusión el plato principal que espera con marcado anhelo la sociedad canalla. “Estamos a tres partidos de algo histórico”, detalló con firmeza el atacante que viene de hacer dos goles en las últimas dos citas del torneo nacional. “Eso sí, tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Dios quiera podamos cumplir el objetivo que nos propusimos, que es llegar lo más lejos posible en esta Copa de la Liga. Por lo tanto, afrontaremos lo que nos toca con calma y mucho corazón”, resaltó con marcado optimismo en un mano a mano con Ovación.

“Haberme levantado y ver las noticias con grandes repercusiones por las clasificaciones a dos torneos es algo que me pone muy feliz porque sé que la gente de Central está disfrutando mucho este momento”, afirmó el goleador de la casa auriazul.

También dijo que “ahora hay que pensar en lo que vendrá este fin de semana porque será un partido a todo o nada. Nos jugamos la primera final, es así”, clamó de manera espontánea el juvenil atacante centralista. Luca además confesó lo que representa a nivel personal estar protagonizando este presente prácticamente perfecto. “Haber tenido la chance de meter dos goles seguidos después de tanto tiempo es algo muy importante para mí. Sobre todo porque tuve un año complejo”, narró con cierto sabor agridulce en su tono de voz.

Cámara exclusiva del gol de Luca Martínez Dupuy en la victoria de Rosario Central contra River

El artillero comentó que “para todo delantero, esto que estoy viviendo, es algo hermoso. Sinceramente lo disfruto mucho, pese a que sé muy bien que debo seguir manteniendo los pies sobre la tierra porque en pocos días más nos jugaremos una final y debemos estar todos muy concentrados como además manteniendo la unión y humildad grupal”.

La realidad marca que su incursión en el primer equipo terminó decantando por fuerza mayor. El desgarro de Tobías Cervera a los 25 minutos del partido ante River le dio la llave de ingreso en un contexto complejo para el canalla por todo lo que jugaba frente al millonario. Sin embargo, el mexicano-argentino le sacó jugo a su participación, pese a que venía pidiendo pista desde hacía varias fechas.

>> Leer más: El rival de Central en los cuartos de final será Racing

“Claro que esperaba este momento. Quería jugar y hacer goles. Por eso digo que todo lo que me pasó en muy poco tiempo es hermoso. Siempre entreno para jugar como también lo hacen mis compañeros. En ese sentido doy todo en cada práctica porque esto es así, hoy estás afuera, y de repente te toca y hay que responder o estar a la altura. Obvio que esperaba la chance, realmente me sentía preparado. Gracias a Dios se me dieron las cosas también”, afirmó.

Al ser consultado sobre si esperaba el cierre de temporada como lo había apuntado como objetivo tras dejar atrás su lesión, el juvenil delantero no vaciló. “Sí, totalmente. Lógicamente me hubiese gustado haber podido jugar más o hacer más goles. Pero las cosas pasan por algo. Sé que durante la primera parte del año no se me dieron las cosas como esperaba, pero me fijé como meta cambiar eso y cerrar el año de la mejor manera. Ahora quedan tres finales, así que hay que seguir entrenando con todo”, puntualizó.

Su imagen cotizó siempre en alza en la consideración de la masa canalla. Tal es así que los fieles jamás dejaron de clamar por su presencia cuando Miguel Russo plantó en cancha un equipo con otro punta definido. Luca no bajó los brazos ante ese esquivo cuadro de situación y siempre se las ingenió para ganarse la confianza del entrenador.

“Lo de la gente es especial porque siempre me demostró su afecto. En todo momento me lo hacen sentir y saber además. El calor que me brindan fue importante porque pude seguir adelante en ciertos momentos complicados. También fue clave el apoyo incondicional de mi familia y de mi novia. Sinceramente, fueron esenciales en este año y le dedico este presente a ellos”, desprendió.

Una de las particularidades que exhibió el equipo puntualmente en estas dos últimas fechas fue que tanto Jaminton Campaz como Ignacio Malcorra buscaron terminar la jugada asistiendo a Martínez Dupuy, quien respondió con dos goles, uno contra River y el otro en Sarandí frente a Arsenal.

Cámara exclusiva del gol de Luca Martínez Dupuy en Arsenal 1 - Rosario Central 2

“La conexión con el Bicho y Nacho no fue improvisada. Siempre hablamos de cómo podemos movernos o terminar una jugada. Buscamos una conexión permanente. En realidad, eso es algo que se habla entre todos los compañeros. Desde ese punto de vista hay una gran unión y todos queremos lo mismo, lo mejor para Central. El objetivo es colectivo ante todo”, afirmó Luca como marcando la cancha de que sus goles no fueron obra de la casualidad sino causalidad.

Central está a poco de la gloria deportiva a nivel nacional. La comunidad auriazul se encendió por completo y la ilusión resplandece como el sol en todo Arroyito. ¿Cómo harán para bajarle la adrenalina a los hinchas de acá a que sea el encuentro de la semifinal? Martínez Dupuy tiene una sólida respuesta.

“Y, estamos a tres partidos de algo histórico. Nosotros también lo vivimos con adrenalina”, clamó con sinceridad el atacante para ponerle un manto de paños fríos a la dulce realidad canalla. “Sabemos lo que se nos viene, pero nosotros deberemos estar tranquilos porque de ahora es más será partido a partido”, acotó.

Luca resaltó que “Tendremos que afrontarlo de la mejor manera sabiendo que la gente nos brindará su leal apoyo como lo demostró siempre. Ellos son como un jugador más para nosotros, así que hay que mantener los pies sobre la tierra y Dios quiera podamos cumplir el objetivo que nos propusimos, que es llegar lo más lejos posible en esta Copa de la Liga. Por lo tanto, afrontaremos lo que nos toca con calma y con mucho corazón”.