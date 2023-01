Llegan a Rosario las citas rápidas, el popular formato para conocer gente

En tiempos de instantaneidad, corazones en redes sociales y escroleos infinitos en las aplicaciones de citas, conocer a alguien parece tarea imposible . “¿Por qué tanta gente se siente sola? ¿Será que no hay compañeros compatibles? ¿No saben buscar o no hay un espacio para que se encuentren?”, se pregunta Germán Froidevaux, uno de los creadores de Rapicitas, un emprendimiento que busca replicar en Rosario el conocido formato de citas rápidas en bares y cafés.

El concepto de citas rápidas fue creado en 1998 por Yaacov Deyo, un rabino de Los Ángeles, como un sistema para que miembros solteros de la comunidad judía pudieran conocerse. Pero se extendió mucho más allá y el fenómeno desembarca en Rosario de la mano de Rapicitas, un juego de palabras que apunta contra la “cultura de la velocidad” . Froidevaux, junto a Mauro Verón y con el apoyo de Karina Finzi, buscan convertirse en un nexo para que la gente se encuentre. “Esto no es poco para las personas que se sienten solas o sienten que no encuentran a otros de su mismo palo", señaló a La Capital.

El objetivo es que la ciudad tenga “un espacio para conocer para conocer muchas personas en poco tiempo y cara a cara”. Según explicó, se trata de encuentros fugaces de cinco minutos, lapso que consideran suficiente como para obtener una primera impresión, y luego ir rotando para encontrarse con la siguiente persona. En cada rotación quienes participan van eligiendo a una persona que les gustó. Al final de la ronda, los organizadores chequean quienes “matchearon” y se encargan de intercambiar los datos para que puedan seguir en contacto. De esta manera, se pueden llegar a conocer hasta 12 personas en una hora. Aunque este sistema no excluye la idea de lo instantáneo, sí recupera la presencialidad y el trato directo, algo que ganó más importancia tras la pandemia.

¡Chau, Tinder!

Los organizadores de Rapicitas sostienen que si bien conocer a alguien y forjar una relación lleva mucho más tiempo y es más complejo que sentarse a charlar, su trabajo es “chocar por cinco minutos el camino de una persona con otra para dar pie a un posible vínculo”. “Creemos que es una buena alternativa para los que están cansados de las app de citas o de las redes sociales. Cansados de fotos editadas y falsedades, de no poder escuchar su voz o sentir su olor, de no poder conocer sus expresiones y su espontaneidad, cansados de las demoras en contestar y de las vueltas”, argumentan.

Quienes se anotaron destacan la originalidad de la propuesta y que les intriga experimentar este formato que tanto vieron en el cine y las series. "Conecte con alguien o no, surja una amistad o nada va a ser algo memorable. Soy muy poco de socializar y me quiero animar con esto, que me parece un ambiente más controlado que un bar con desconocidos", precisó a La Capital una de las futuras participantes. Además, la mujer de 33 años dijo que descarta las apps de citas porque "no es partidaria del consumo masivo de cuerpos que se genera y mayormente se algo para pasar el rato y solo sexual".

image.png

Por su parte, otro de los inscriptos a Rapicitas reconoció: "Estoy volviendo a viejas sensaciones e intentando experimentar algunas nuevas y esta opción las tiene en cuenta”. El hombre de 58 años resaltó que si bien usa aplicaciones de citas y ha conocido gente en ellas, llega un punto en el que encontrarse con alguien “es bastante agotador”.

Está previsto que el primer evento sea en las próximas semanas y destacan que la demanda es buena. Ya hay varios anotados y muchas consultas para inscribirse. Subrayan además que durante el encuentro están prohibidas las fotos, videos y audios y se protegerán los datos de todos los participantes.

Los consejos de una especialista

Las cuestiones relacionadas a las parejas atraviesan la vida de la mayoría de las personas y muchas de ellas las trasladan a sus consultas. La psicóloga Nadia Turkenkopf, especialista en psicoterapia de parejas y directora de Altué Terapia Cognitiva, sostiene que a la hora de buscar una persona para compartir la vida actualmente conviven distintos tipos de ideales que ejercen presión, por ejemplo el ideal romántico con el placer inmediato o la presencialidad con la virtualidad.

Para la especialista no hay tantas diferencias entre las aplicaciones de citas online y las Rapicitas, aunque valoró que en ambos casos se depende menos de las oportunidades que naturalmente se dan en la vida de las personas ya que se facilita el encuentro con personas que están buscando lo mismo. En ese sentido, puntualizó que "las personas conocen o no conocen gente en la medida en que están abiertas a abrir su corazón al riesgo de sufrir, de dar una oportunidad sin tener tanta certeza, a entender que no es tan fácil como elegir un paquete de fideos".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClysOGyOYd0%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAENtH2VeDgZBOtKoO7JehSL6y6g3SrPfmMJwTESKjNx1PyHML5Ot3PfuOuQNqbhdkZBGlVM0Pf2ORgYKt2fSC0v0T3JPE8bHLcgQBGGfAOvks6E6UDZC8ZAuoZBZAIlInelDRW2EC6bynXVo9GAT4ENm7y6GZBZAuOIotgSNEkNemNYKSSt0TfkZD View this post on Instagram A post shared by Rapicitas (@rapicitasrosario)

Turkenkopf recomienda a quienes quieran participar de este tipo de experiencias que "se dejen llevar por la corazonada". "Sería volver al instinto, pensar qué persona te resultó atractiva porque te gustó el olor, algo en su forma de hablar, algún gesto. Primero dejarse llevar por eso que por el resto de las cosas, si tienen algo en común, si tienen el mismo nivel cultural. Si una pareja no tiene esa cuestión visceral, es una sociedad. Todo el resto se puede pulir, podés tener puntos en común o no, todo eso te facilita la vida en pareja pero no es el centro. El centro es que haya una complicidad, un lazo".

Por último, pide tener cuidado con confundir ser elegido o que te den like con el valor personal de uno. "No valgo más o menos, combino mejor o peor con estas personas que están acá en este mismo lugar", concluyó.

Cómo participar y anotarse

La convocatoria está abierta y busca ser lo más amplia posible, en edad, orientación sexual, identidad de género e incluso prácticas sexuales y formas de vincularse sexoafectivamente. “Habrá diferentes tipos de eventos, según la convocatoria y la demanda. Como dato curioso, muchos están pidiendo por un evento de relaciones abiertas. Y otros por eventos para personas que prefieren tríos o el intercambio de parejas, por ejemplo”, detalló Froidevaux.

Quienes quieran participar deberán enviar los siguientes datos a la cuenta de Instagram @rapicitasrosario: nombre y apellido, edad, sexo biológico, orientación sexual y rango etario de la persona buscada. Una vez inscriptos, deberán esperar a que los organizadores encuentren un grupo compatible y se les mandará por privado la fecha, el horario y el lugar del evento. Allí se confirma o no la asistencia y se paga el precio por servicio, que anticipan será “razonable y accesible”.