Cuidacoches: nueva forma de abordarlos dejó 13 demorados

El método consta de un perímetro de cierre en el que se determina que no puede haber trapitos desarrollando esa actividad. Por eso el operativo se desarrolló con dos dispositivos de trabajo (uno más cercano al Anfiteatro y otro más retirado) que tomaron el sector comprendido por avenida Belgrano, Pellegrini, Ayacucho y San Juan.

“Como resultado del operativo de seguridad resultaron demoradas 13 personas, en las inmediaciones de calles Pellegrini, Necochea y San Juan. Fueron trasladados a la Comisaría 1ª y en toda la periferia del Anfiteatro no hubo cuidacoches”, apuntó Gustavo Velázquez, coordinador de la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos, del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Participaron agentes de la Secretaría de Control municipal (a través de la Dirección de Control Urbano), y 22 recursos policiales, incluidos dos grupos de la Brigada Motorizada y la Comisaría 1°. "Por disposición de la Unidad Regional II también se agregaron 6 grupos de motos y dos móviles por servicio ordinario, que arrancaron a patrullar a las 16 horas por todas las adyacencias del Anfiteatro”, precisó Velázquez.

Demorados

La policía utiliza el artículo 10 bis de identificación y averiguación de antecedentes. Por distintos motivos, algunos por no acatar las órdenes, por no querer abandonar el lugar, o por negarse a la identificación, fueron demoradas (no detenidas) 13 personas que actuaban en el rol de cuidacoches.

En tanto, hubo secuestro de bebidas alcohólicas en el marco del control que también se desarrolló sobre la venta ilegal en los puestos que se desplegaron en la zona y que no tenían permiso para hacerlo. “La tarea permitió garantizar la convivencia entre vecinos y asistentes al evento y prevenir cualquier tipo de extorsión y pedido de dinero", destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.

Este paradigma de trabajo arrancó hace un par de meses, y este es el tercer evento en el que se implementa: ya se hizo en el parque Independencia cuando llegó a Rosario la Selección Argentina de Vóley para enfrentar en dos amistosos a Serbia en el gimnasio de Newell's, en los recitales de Ricky Martin y Joaquín Sabina en el Autódromo, y en el show del grupo uruguayo Cuarteto De Nos, también en el Anfiteatro.

Desde el mes de abril, ya fueron más de 40 los cuidacoches demorados en este tipo de operativos. "Ya hemos desarrollado operativos en otros eventos artísticos y deportivos masivos y hemos tenido muy buenos resultados. No sólo en el Anfiteatro, sino también en otros sectores como el parque Independencia. Además estamos con operativos de cuidacoches permanentes, los siete días de la semana en tres turnos distintos y varias zonas de la ciudad, como Pellegrini y Pichincha”, detalló Herrera.

Ordenanza

Tras algunas experiencias exitosas, el nuevo paradigma se afianza de cara a la realización de eventos masivos. De hecho, con estos estos antecedentes de trabajo, hace días ingresó al Concejo un proyecto de ordenanza de los ediles Anahí Schibelbein (UCR) y Carlos Cardozo (PRO) para prohibir la presencia de cuidacoches en los eventos culturales masivos que se realicen en Rosario de acá en más.

Los concejales quieren que el Ejecutivo realice convenios con el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial para que se implementen políticas públicas en ese sentido, y que este tipo de operativos como los del sábado se utilicen siempre en convocatorias grandes como la Fiesta de Colectividades, el Festival Bandera o la presentación de Tan Biónica en el Metropolitano.

La iniciativa facultaría al Ejecutivo local y a Seguridad a diseñar e implementar políticas públicas para impedir la permanencia de cuidacoches en las inmediaciones de estadios, clubes o espacios públicos donde se lleven a cabo estos eventos.

"Decidimos darle un marco legal a esta serie de operativos, porque ya hemos tenido buenas experiencias con respecto a controlar los espacios públicos que circundan a espectáculos masivos. No hay una norma que le permita a la policía actuar preventivamente porque no está tipificado todavía la extorsión en la vía pública como delito en la provincia. Pero si pueden demorar a una persona que está en actitud sospechosa por averiguación de antecedentes", estipuló Cardozo.

"Sabemos que vienen eventos fuertes y estamos convencidos de que podemos darle a todo esto un marco de operativo permanente, y que no sean eventuales. Aunque la buena experiencia es que los eventuales están funcionando bien", agregó.

Cifras de Control

Entre los datos que fundamentan el proyecto, los autores citaron un relevamiento realizado en el 2024 por la Secretaría de Control Urbano y Convivencia, que mostró que existen más de 300 personas ejerciendo la actividad en sectores específicos de la ciudad, más otro grupo aproximado de 20 personas que rotan su ubicación durante el día.

A su vez, revelaron que entre enero de 2023 y abril de 2024, la Secretaría registró 730 reclamos en la línea gratuita 147 de atención ciudadana, y el 72% correspondieron a conflictos con cuidacoches. Los llamados se relacionan a las infracciones del artículo 300 del nuevo Código de Convivencia Ciudadana que establece que “la persona que mediante actos determinados obstruya o altere la fluidez o seguridad del tránsito, o que mediante actos extorsivos y/o de cualquier otra manera se arrogue preferencia de uso de la calzada o parte de la misma sin autorización de la autoridad, será penada”.