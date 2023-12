Central: los inicios de Lovera en el fútbol, autor del gol del título

“Haber recibido un mensaje de Loverita después de haber convertido el gol del título para Central, es lo máximo que te puede pasar en la carrera como técnico y estoy muy feliz. Todavía recuerdo aquel día que llegó el padre de Lovera con la intención de probar al hijo mayor en Tiro Federal. Pero mi inquietud en ese momento me llevó a querer probar a Maximiliano, el menor, con el equipo que era dirigido por Ernesto Díaz y mi hermano Enrique, quienes estaban al frente del plantel que debía jugar el Torneo Ilusiones. Ese nenito ingresó, la rompió y no hizo falta que lo probemos más. Después jugó dos años con nosotros y se fue a Rosario Central. Lovera cada vez que ingresaba hacía una diferencia bárbara y tenía pinta de crack. Y el tiempo me dio la razón, Maximiliano es un jugador fuera de serie, una personal muy humilde como su familia y tiene merecido el momento que está viviendo”, confió Atilio Luna, el técnico y captador de Maximiliano Lovera en sus inicios como jugador en Tiro Federal.