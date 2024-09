Central, a lo Xuxa: un pasito para el frente y un pasito para atrás

El equipo de Matías Lequi no logra la consolidación. Después de partidos que le permitieron ilusionarse, volvió a decaer en el juego. Los altibajos del Canalla

El proceso de evolución que buscó Central a partir del cambio de entrenador todavía está lejos de concretarse. Es cierto, tuvo momentos en los que pareció que la cosa comenzaba a funcionar, pero la irregularidad volvió a hacer carne en este equipo. Se trata de un proceso que da algunos pasitos para el frente y otros para atrás, y así la búsqueda de los objetivos se torna cada vez más complejo, porque los tiempos se acortan y en la medida en que no logre esa consolidación la cuesta será cada vez más empinada. Un dato que puede resultar aleatorio, pero que no deja de ser curioso: después de que Matías Lequi fue confirmado como técnico definitivo, Central no pudo volver a ganar.