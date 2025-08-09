La Capital | Rugby | Atlético del Rosario

Urba: con solvencia y contundencia, Atlético del Rosario sumó una nueva victoria ante Pucará

Atlético del Rosario se impuso en su visita a Burzaco por un contundente 48-33 en la 18ª fecha del torneo de Primera A de la Urba

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

9 de agosto 2025 · 18:22hs
  Felipe Nogués se despachó con tres tries en la visita de Plaza a Pucará. Foto gentileza: Atlético del Rosario/Manos Publicidad.

 

Felipe Nogués se despachó con tres tries en la visita de Plaza a Pucará. Foto gentileza: Atlético del Rosario/Manos Publicidad.

Atento a la foja de servicios que tanto Atlético del Rosariocomo Pucará traían consigo, en la previa se esperaba entre ambos un partido de muchos puntos, como finalmente lo fue. En Burzaco, el local y el conjunto rosarino sacaron a relucir su poder de fuego, pero la solvencia, la claridad y la mayor contundencia inclinaron la balanza para el lado del fundador de la UAR que se impuso por un categórico 48-33 en la 18ª fecha del torneo de Primera A que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba) y confirmó por qué es uno de los grandes candidatos a jugar el Top 14 en 2026.

El partido arrancó a todo ritmo, generándose jugadas de peligro en ambos ingoales. Pucará pegó primero, con un try de Tiago Colagero, quien apoyó después de varias fases donde la pelota viajó de derecha y izquierda. Esa conquista ilusionó al local, pero la alegría le duró poco, ya que apenas un par de minutos después, Atlético del Rosario le devolvió la gentileza. Como si se tratara de un truco de magia en el que brilló el "nada por aquí, nada por allá", Manuel Nogués amagó a dar la pelota pero se quedó con la guinda, se cortó por el centro para llegar sin problemas al ingoal rival. Luego se sumó la conversión para llegar al empate.

La contundencia de Plaza Jewell

En ese volver a empezar, Atlético fue creciendo en su juego. Con una buena obtención en el line, con orden defensivo y con convicción para pescar las pelotas sueltas, el equipo rosarino empezó a tener más protagonismo. Y a sumar. Su capitán volvió a inclinar la balanza, esta vez con un penal, con el que Plaza pasó al frente en el marcador para no abandonar esa senda hasta el pitazo final.

Leer más: Newell's tiene un plantel muy corto y Fabbiani pide a gritos un refuerzo más

Antes de la media hora, Elías desbordó por una de las puntas y aportó lo suyo. Atlético dejó por entonces la sensación de que cuando se decidía a pisar a fondo el acelerador podía sumar. Así siguió llevando adelante su plan de juego y aumentando las cifras en el marcador.

Felipe Nogués anotó el tercer try apenas pasada la media hora de juego y si bien faltaba mucho por jugar definió el destino del partido.

Superior en el juego, bien en el contacto y en la recuperación, Atlético impuso su juego en el primer parcial, que modificó el marcador poco antes del final con un try de maul del local, que con poco logró mantenerse en partido. Aun así el 14-24 era más inalcanzable de lo que los números indicaban.

El segundo tiempo

En el inicio del segundo tiempo, Lucas Malanos puso paños fríos a la efervescencia de una posible levantada del local, que con la misma fórmula (line, maul) volvió a visitar el ingoal rosarino pocos minutos después para volver a tener una diferencia de 10 puntos (21-31).

Promediando el complemento, Manuel Nogués sacó una pequeña ventaja más con un nuevo penal. Pudo haber aumentado por la misma vía un puñado de minutos después, pero su envío pegó en el palo y salió. Pero el peligro no se alejó de esa zona, Pucará quiso contraatacar desde su propio ingoal, pero perdió la pelota en el contacto, Plaza recuperó la pelota y Felipe Nogués facturó.

Leer más: Newell's tiene un plantel muy corto y Fabbiani pide a gritos un refuerzo más

Si bien el partido por entonces ya estaba definido, con el try de maul del Rojo y el tercer try de Felipe Nogués sumaron un par de emociones más, al igual que el try de Amado, con el que se bajó el telón a un partido donde Atlético del Rosario voló más alto.

El resto de la Primera A de la Urba

Completaron la fecha San Andrés 27, Los Matreros 34; Universitario de La Plata 45, Deportiva Francesa 0; San Cirano 34, Lomas Athletic 30; Hurling 33, Olivos 16; Champagnat 30, Pueyrredón 16; y San Albano 15, Curupaytí 22.

Posiciones: Los Matreros, 63; Atlético del Rosario, 60; Champagnat, 55; Pueyrredón, 52; Pucará, 48; San Cirano, 47; Curupaytí, 41; Hurling, 41; Olivos, 40; San Andrés, 36; Lomas, 36; Deportiva Francesa, 33; Universitario de La Plata, 28; San Albano, 13 .

Ver comentarios

Las más leídas

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Máxima distinción: un psiquiatra rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Máxima distinción: un psiquiatra rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Los más destacados en Newells fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

Los más destacados en Newell's fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Lo último

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda en salud pública

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda en salud pública

¿De qué se ríe?: el gesto de Juan Román Riquelme que enfurece a los hinchas de Boca tras el empate con Racing

¿De qué se ríe?: el gesto de Juan Román Riquelme que enfurece a los hinchas de Boca tras el empate con Racing

Caravana de Newells a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina

Caravana de Newell's a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Al final de la boda, en enero de 2022, se produjo el triple homicidio de un hombre, su esposa y su hija de un año que asistieron a la boda

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Por Carlos Durhand
Ovación

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Conmovedor homenaje de la natación rosarina a Matías Bottoni en el club Echesortu

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Conmovedor homenaje de la natación rosarina a Matías Bottoni en el club Echesortu

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda en salud pública
La Ciudad

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda en salud pública

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Máxima distinción: un psiquiatra rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Máxima distinción: un psiquiatra rosarino fue nombrado Oficial de la Legión de Honor de Francia

Los más destacados en Newells fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

Los más destacados en Newell's fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Sueño cumplido para Elsita: la fanática abuela tucumana de 100 años pudo conocer a Di María

Ovación
Caravana de Newells a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina
Ovación

Caravana de Newell's a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina

Caravana de Newells a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina

Caravana de Newell's a Salta: cuándo se venden y cuánto cuestan las entradas para la Copa Argentina

Cómo les fue a los primeros rosarinos que debutaron en los Juegos Panamericanos junior

Cómo les fue a los primeros rosarinos que debutaron en los Juegos Panamericanos junior

Con solvencia y contundencia, Atlético del Rosario sumó una nueva victoria ante Pucará

Con solvencia y contundencia, Atlético del Rosario sumó una nueva victoria ante Pucará

Policiales
Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre

El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

La Ciudad
Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda en salud pública
La Ciudad

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda en salud pública

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Conmovedor homenaje de la natación rosarina a Matías Bottoni en el club Echesortu

Conmovedor homenaje de la natación rosarina a Matías Bottoni en el club Echesortu

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

Por Facundo Borrego
Política

Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
La Ciudad

El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios
Policiales

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares
Policiales

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet
Información General

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar
Información General

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana
Información General

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro
La Ciudad

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Policiales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso
Política

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación
La Ciudad

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres