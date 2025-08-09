Urba: con solvencia y contundencia, Atlético del Rosario sumó una nueva victoria ante Pucará

Atlético del Rosario se impuso en su visita a Burzaco por un contundente 48-33 en la 18ª fecha del torneo de Primera A de la Urba

Felipe Nogués se despachó con tres tries en la visita de Plaza a Pucará. Foto gentileza: Atlético del Rosario/Manos Publicidad.

Atento a la foja de servicios que tanto Atlético del Rosario como Pucará traían consigo, en la previa se esperaba entre ambos un partido de muchos puntos, como finalmente lo fue. En Burzaco, el local y el conjunto rosarino sacaron a relucir su poder de fuego, pero la solvencia, la claridad y la mayor contundencia inclinaron la balanza para el lado del fundador de la UAR que se impuso por un categórico 48-33 en la 18ª fecha del torneo de Primera A que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba) y confirmó por qué es uno de los grandes candidatos a jugar el Top 14 en 2026.

El partido arrancó a todo ritmo, generándose jugadas de peligro en ambos ingoales. Pucará pegó primero, con un try de Tiago Colagero, quien apoyó después de varias fases donde la pelota viajó de derecha y izquierda. Esa conquista ilusionó al local, pero la alegría le duró poco, ya que apenas un par de minutos después, Atlético del Rosario le devolvió la gentileza. Como si se tratara de un truco de magia en el que brilló el "nada por aquí, nada por allá", Manuel Nogués amagó a dar la pelota pero se quedó con la guinda, se cortó por el centro para llegar sin problemas al ingoal rival. Luego se sumó la conversión para llegar al empate.

En ese volver a empezar, Atlético fue creciendo en su juego. Con una buena obtención en el line, con orden defensivo y con convicción para pescar las pelotas sueltas, el equipo rosarino empezó a tener más protagonismo. Y a sumar. Su capitán volvió a inclinar la balanza, esta vez con un penal, con el que Plaza pasó al frente en el marcador para no abandonar esa senda hasta el pitazo final.

Antes de la media hora, Elías desbordó por una de las puntas y aportó lo suyo. Atlético dejó por entonces la sensación de que cuando se decidía a pisar a fondo el acelerador podía sumar. Así siguió llevando adelante su plan de juego y aumentando las cifras en el marcador.

Felipe Nogués anotó el tercer try apenas pasada la media hora de juego y si bien faltaba mucho por jugar definió el destino del partido.

Superior en el juego, bien en el contacto y en la recuperación, Atlético impuso su juego en el primer parcial, que modificó el marcador poco antes del final con un try de maul del local, que con poco logró mantenerse en partido. Aun así el 14-24 era más inalcanzable de lo que los números indicaban.

El segundo tiempo

En el inicio del segundo tiempo, Lucas Malanos puso paños fríos a la efervescencia de una posible levantada del local, que con la misma fórmula (line, maul) volvió a visitar el ingoal rosarino pocos minutos después para volver a tener una diferencia de 10 puntos (21-31).

Promediando el complemento, Manuel Nogués sacó una pequeña ventaja más con un nuevo penal. Pudo haber aumentado por la misma vía un puñado de minutos después, pero su envío pegó en el palo y salió. Pero el peligro no se alejó de esa zona, Pucará quiso contraatacar desde su propio ingoal, pero perdió la pelota en el contacto, Plaza recuperó la pelota y Felipe Nogués facturó.

Leer más: Newell's tiene un plantel muy corto y Fabbiani pide a gritos un refuerzo más

Si bien el partido por entonces ya estaba definido, con el try de maul del Rojo y el tercer try de Felipe Nogués sumaron un par de emociones más, al igual que el try de Amado, con el que se bajó el telón a un partido donde Atlético del Rosario voló más alto.

El resto de la Primera A de la Urba

Completaron la fecha San Andrés 27, Los Matreros 34; Universitario de La Plata 45, Deportiva Francesa 0; San Cirano 34, Lomas Athletic 30; Hurling 33, Olivos 16; Champagnat 30, Pueyrredón 16; y San Albano 15, Curupaytí 22.

Posiciones: Los Matreros, 63; Atlético del Rosario, 60; Champagnat, 55; Pueyrredón, 52; Pucará, 48; San Cirano, 47; Curupaytí, 41; Hurling, 41; Olivos, 40; San Andrés, 36; Lomas, 36; Deportiva Francesa, 33; Universitario de La Plata, 28; San Albano, 13 .