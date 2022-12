Robaron una avioneta en Navidad y volaron a Bolivia

Fuentes policiales informaron que efectivos de la comisaría de Basail acudieron cerca de las 13.30 del domingo 25 de diciembre al aeroclub ubicado sobre la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 977.

Allí entrevistaron a un piloto y administrativo del Aeroclub Chaco, que entregó los videos registrados por las cámaras de seguridad y además señaló que según el seguimiento del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de la aeronave, la llevaron hasta Bolivia.

En efecto, según el registro de la plataforma FlightRadar24, la avioneta despegó a las 2.47 de la madrugada, se dirigió hacia el norte y cruzó a Paraguay alrededor de las 4.18, para luego atravesar ese país de sur a norte. Finalmente, cerca de las 7 de la mañana cruzó hacia Bolivia, donde aterrizó cerca de la localidad de Pantano.

El Aeroclub Chaco fue fundado un 28 de agosto de 1921 y desde el año 1983 se encuentra en su actual localización. Se constituyó como una asociación de fomento para la locomoción aérea, bajo todas sus formas y en todas sus aplicaciones, con el objeto contribuir al desarrollo de todas las ciencias relacionadas con la aeronavegación.

Video del robo de la avioneta en el Aeroclub

Fernando Heñin, directivo del aeroclub, contó: “Fue poco antes de las 3 am, se calcula que estuvieron más o menos una hora. No sabemos en qué llegaron, puede ser que un avión los haya dejado, que hayan llegado en moto o

avioneta_flightradar24.jpg

El robo de avionetas, un flagelo

En una entrevista radial, Heñin agregó: “No entraron por la entrada principal, ese día no estaba el casero porque era nochebuena. Entraron por atrás, por el monte, por la entrada norte, no sabemos cómo, no pudieron detectar las cámaras esa parte, y fueron directo al surtidor a ver si podían contar con nafta para cargarlo al avión. Después fueron a forzar el avión, lo sacaron a la plataforma, hicieron lo del combustible, y salieron a volar en una pista que no está balizada, a las 3 am”. Y precisó: "Se ven cuatro personas, no se los puede identificar con nitidez, pero uno de ellos usaba barbijo. Una de las personas era mayor, tenía dificultad para caminar, y el resto serían de mediana edad”.

Respecto del avión, explicó que tiene una velocidad crucero de poco más de 200 km/h, una autonomía de cinco horas de vuelo (1.200 kilómetros) y capacidad para seis pasajeros. Su costo es de 220.000 dólares.

Heñin cree que la avioneta entró en el circuito ilegal,. "Seguramente ya tiene otra matrícula. Es un avión que permite despegar y aterrizar en lugares muy reducidos, y los pilotos saben hacer todo, no solo pilotear, sino son mecánicos y electricistas. De hecho el avión salió sin la llave”.

Según el sitio especializado aviaciónline.com, el robo de aeronaves de pequeño porte en aeroclubes argentinos por organizaciones que luego los utilizan para el contrabando desde países limítrofes es un flagelo que lleva años sin respuestas efectivas por parte de las autoridades aeronáuticas argentinas y las fuerzas de seguridad.