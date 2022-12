Lionel Messi mostró toda su felicidad por la clasificación y mucho enojo con el árbitro

El capitán albiceleste también quiso dedicarle un párrafo al árbitro Antonio Mateu Lehoz. "El empate nos generó mucha bronca, porque sucedieron algunas cosas... No quiero hablar del árbitro porque te sancionan, ya que no podés ser sincero, pero teníamos miedo antes del partido. La Fifa debe rever esto porque no debería designar para instancias tan importantes a árbitros que no estés a la altura", reprochó.

Messi también avisó que "Croacia es un rival durísimo, pudimos ver algo antes de jugar nosotros, y le pudo ganar a Brasil porque si la dejás jugar te juega bien, es muy buena selección y por algo está ahí", remarcó.

"Nosotros estamos felices por nosotros y por todos los que nos acompañan y apoyan", concluyó.