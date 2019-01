Singular elogio de Carrió a Bullrich y críticas para Lavagna

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, elogió la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al afirmar que "es muy buena en algunos temas, pasada de vuelta en otros, pero siempre controlada", y fue muy dura al opinar de sobre una eventual candidatura presidencial del ex ministro de Economía Roberto Lavagna: "¿Votar un soquete? Todo eso no existe".

Respecto de Bullrich, la socia fundadora del frente oficialista Cambiemos afirmó: "El problema de Patricia es que, por ahí, no puede parar. Por ahí se cree (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, y nosotros —por los argentinos— no vamos a ser Bolsonaro".

"Apunta a ser todo. Es peronista, el peronista quiere todo", continuó en referencia a la funcionaria a cargo de Seguridad de la Nación. De todos modos, Lilita reconoció que Bullrich "es muy buena persona, honesta, y está luchando".

Sin embargo, dejó en claro que no comprende la relación que tiene Bullrich con el ex secretario de Seguridad del kirchnerismo Sergio Berni.

"Hay un acuerdo entre ellos, es evidente. Creo que se llevan bien, son amigos. Berni tiene cierto liderazgo en Gendarmería. La mitad de Gendarmería es sana y la mitad es corrupta", añadió.

Acerca de las próximas elecciones, Carrió dio su opinión sobre una posible candidatura del ex ministro de Economía: "¿Votar un soquete? Todo eso no existe. Le gané a Lavagna. Fue un candidato en 2007 para que yo no sea presidenta".

Asimismo, la diputada se refirió al tema de extinción de dominio, que el presidente Mauricio Macri dispuso mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el lunes pasado.

"Voy a hacer campaña por el presidente. Salió lo que yo quería. Tenía que salir por decreto porque la ley que iba al Parlamento era una vergüenza de (el senador del PJ Miguel) Pichetto. Era lo mismo que ya había", enfatizó.

Además, Carrió volvió a emitir un polémico tuit el viernes, en paralelo a las manifestaciones realizadas en distintos puntos de la Capital Federal contra de los tarifazos.

"No se pueden hacer manifestaciones mientras se cobra un subsidio del Estado. Me gusta el agua para repeler manifestaciones porque calma, luego se van a su casa calmados", señaló.