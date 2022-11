Patricia Bullrich: "Vamos a liberar a los rosarinos del Estado narco que hoy rige en la provincia"

"Lo importante es que este es un trabajo integrado entre distintos sectores de nuestra coalición, donde hay mucha gente de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Encuentro Federal. Estamos trabajando en un equipo listo y preparado para gobernar. Nuestro objetivo es tener para fin de año un programa general y sobre eso lograr la cohesión la profundización y el detalle que un plan de gobierno tiene que tener", señaló Bullrich ante los periodistas.

Tras criticar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el pedido de recusación que presentará contra la jueza María Eugenia Capuchetti, Bullrich fue consultada sobre el posible plan para combatir las olas de violencia en Rosario -que ya se cobró 252 víctimas en lo que va del 2022- y al respecto señaló: " Vamos a preparar de entrada un plan de despliegue de inteligencia criminal, con la cantidad de efectivos federales necesarios".

"Vamos a trabajar -continuó la ex titular de la cartera de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri- sobre una propuesta que vamos a hacer, esperando que el gobernador o la gobernadora sea de Juntos por el Cambio- para poder trabajar en Santa Fe, porque la actual gestión ha sido desastrosa, han destruido todo lo que nosotros hicimos para impedirle al narcotráfico crecer. Habíamos bajado la tasa de homicidios al número más bajo desde que apareció la banda de Los Monos en Rosario y ahora volvimos a volar en homicidios, en extorsiones a comerciantes, en una ciudad en la que el Estado paralelo del narcotráfico maneja el Estado de Derecho".

"En una segunda etapa, en caso de no alcanzarnos con las fuerzas federales, tendremos un cambio en la Ley de Defensa porque si la soberanía está en riesgo, utilizaremos para los cordones y el desarme que necesita Rosario utilizaremos otras fuerzas, que podrían ser las Fuerzas Armadas. Pero que sepan los rosarinos que entramos con toda la fuerza para liberarlos del Estado narco que hoy rige a esta provincia".

Una visión de la economía en el país

Por su parte, Lisandro Nieri se refirió a los aspectos económicos que tienen en mente Bullrich y su equipo de asesores y señaló que "Patricia hablaba de la seguridad y eso aplica a la Economía. De lo que recibió este gobierno hace tres años no hicieron nada. Han deteriorado todo indicador que veamos, multiplicaron por cinco el déficit fiscal, duplicaron la inflación, había dólares y ya no los hay. Todo es mucho peor de lo que recibieron. Estamos trabajando en eso. No sabemos cuál va a ser el punto de partida, pero estamos trabajando para llegar con un programa claro para implementar con firmeza, liderazgo y mucho valor. Eso le tocará a Patricia desde el momento cero. Es dramática la situación fiscal y económica de Argentina y requiere acciones concretas y no va a haber mucho tiempo de análisis