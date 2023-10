Pablo Alarcón se inclina por Javier Milei: "Prefiero a un loco que a Sergio Massa"

Pablo Alarcón planteó sus dudas sobre a quién votará en el balotaje. No obstante, aclaró que para él Sergio Massa no es una opción.

"No me banco 24 años de kirchnerismo, es mucho... kirchnerismo, neo kirchnerismo, neo peronismo” , insistió Alarcón, que brilló en televisión con telenovelas como "Rosa de lejos" y también en ficciones serias como "Alta comedia". No obstante, puso en dudas si votará o no a Milei. "Yo no necesito un tipo que me grite, que pierda los estribos y que de pronto se le vaya la cabeza . Esa es mi duda”, explicó.

Finalmente, aseguró: “No se puede tener más este gobierno. Se acabó, se tiene que acabar. No damos más. Yo soy un tipo que tengo 58 años de profesión. A mí no me da vergüenza laburar en una plaza, es una pieza que yo quiero hacer”, añadió. Y concluyó: “Hasta los ricos son pobres acá”.

"Estoy cansado de los cuentos"

Pablo Alarcón la semana pasada confesó en Infobae: "Estoy cansado de los cuentos. Estoy cansado de los políticos que te dicen ‘yo en una situación de pobreza salgo de caño’”. Lo hizo en la previa de las elecciones presidenciales que erigieron al candidato oficialista Serio Massa y al dirigente libertario Javier Milei como contendientes del balotaje del próximo 19 de noviembre.

"Yo me animo a decir no tengo un mango, nos hicieron bolsa, destruyeron el país. A esta edad tendría que estar mirando televisión o jugando al ajedrez, y tengo que seguir laburando. Menos mal que lo puedo hacer, tengo amigos que no pueden. Y mirá que estoy en una situación privilegiada, tengo mi casa, tengo un coche”, añadió.