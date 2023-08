MonoTech, el proyecto de Massa que prevé una simplificación tributaria para quienes trabajan en el exterior

¿Qué es el Monotributo Tecnológico?

Es un esquema tributario que genera una categoría de monotributo para que trabajadores individuales que exportan servicios al exterior cuenten con una herramienta para facturar y cobrar en dólares.

Será compatible con el Régimen General (inscripto en IVA, ganancias y autónomos), Régimen Simplificado (Monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción en estos sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotributo Tecnológico

Los requisitos para acceder al Monotributo Tecnológico serán:

1) Residir en Argentina

2) Ser persona humana

3) Que los ingresos de los últimos 12 meses sean inferiores o iguales a una de las 3 categorías dispuestas para el nuevo monotributo de hasta US $10.000, US $20.000 o US $30.000 anuales.

- De acuerdo a la categoría elegida, van a poder cobrar hasta ese monto sin tener que liquidar las divisas en el Mercado Libre de Cambios.

- Para mantener su adhesión, deberán depositar las sumas obtenidas por las actividades alcanzadas en una Cuenta Especial de Depósito y Cancelación.

Esta normativa impacta positivamente porque promueve el trabajo registrado con acceso a obra social y aportes jubilatorios, amplía la recaudación de divisas, no tiene costo fiscal y se posiciona como una medida inclusiva que aumenta los derechos entre los exportadores de conocimientos.