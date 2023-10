Massa y Milei no se ponen de acuerdo en el reglamento para el próximo debate presidencial

Los apoderados de Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA) no lograron ponerse de acuerdo para definir la modalidad y el reglamento del próximo debate presidencial que protagonizarán Sergio Massa y Javier Milei.

Uno de los puntos principales que se trataron en la reunión donde estuvieron los representantes de UP y LLA, Juan Manuel Olmos y Santiago Viola, respectivamente, fue el hecho de si los candidatos podrían o no llevar apuntes o “bullets points”, término en inglés para definir no un texto de corrido sino conceptos, temas o palabras clave que oficializarían de recordatorios.