Massa se bajó de la carrera para ser presidente

El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, no será precandidato a presidente. Ayer, y a cuatro días del cierre de listas para las elecciones primarias de agosto próximo, el tigrense confirmó su postulación para ocupar una banca como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro del Frente de Todos.

Massa dio a conocer su decisión, luego de múltiples rodeos por diferentes espacios políticos, durante el seminario Democracia y Desarrollo, organizado por el grupo Clarín en el museo Malba de la ciudad de Buenos Aires.

"Siempre voy a tener el deseo de ser presidente de la Argentina. Tengo la vocación, el sueño y el proyecto de gobernar la Argentina, pero hay que tener una dosis de humildad y reconocimiento de hasta donde le da la capacidad a cada uno", dijo Massa en su exposición.

En ese marco, agregó que su "responsabilidad está más puesta ahora en construir una gran mayoría opositora", más allá de su interés personal.

"En ese contexto, evaluamos la posibilidad de una primaria presidencial para hacer crecer el frente, pero advertimos que puede ser una debilidad después de la primaria. Por lo tanto, decidimos que encabezaré la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires", anunció el ex intendente de Tigre.

También contó que a la decisión la tomó el lunes en una reunión que mantuvo con intendentes y legisladores de su espacio político, aunque la posibilidad de encabezar la lista de diputados era una especulación que se barajaba hace algunos días. Es más, además del propio Alberto Fernández, Máximo Kirchner fue uno de los encargados de las negaciones y el rumor indica que él pasaría a ocupar el tercer lugar en la lista, para ceder espacio a Massa.

El titular del FR recordó que es "un dirigente que siempre toma decisiones contra corriente".

"En 2007 la gran mayoría que valoraba nuestra gestión en Ansés me pedían que fuera funcionario nacional y no perdiera el tiempo yendo a gobernar una ciudad, Tigre. Después de la 125 cuando parecía que todo era derrumbe me invitan a ser jefe de Gabinete y tomé la decisión de participar y pude reconstruir un vínculo con un sector que había sido lastimado. Y cuando decidí irme del gobierno, la mayoría hacía fuerza por entrar", resaltó.

En términos electorales, Massa explicó que "las puntas cayeron hacia una ancha avenida del medio: más allá de la cuestión de la pelea, lo que triunfó en Argentina es una etapa donde tiene que haber diálogo, moderación política, encuentro".

Aunque el Frente Renovador ya había ingresado formalmente al Frente de Todos, que lleva a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la fórmula presidencial, hasta ayer era una intriga cuál sería el rol de Massa en ese espacio.

Aún resta conocer si esa foto será posible. Los Fernández junto a Massa, y en particular la del tigrense con CFK, con quien ha mantenido una relación que puede calificarse al menos como tensa en el último tiempo.

Ayer si bien resaltó la "experiencia" que tiene en el manejo del Estado, el tigrense intentó dejar en claro la autonomía del Frente Renovador: "Nosotros vamos a ocupar nuestro espacio y ella ocupará el suyo. Está la idea de querer imponer que somos todos tontos y nos manejan desde atrás, y no es así", advirtió.

Malena

“Malena es Malena, y no le gusta que nadie hable por ella”, respondió Sergio Massa a la pregunta sobre la posibilidad de que su mujer, Malena Galmarini, compita por la Intendencia de Tigre. En días previos al acuerdo, se dijo que Massa había puesto esa candidatura como condición para sumarse al Frente de Todos.