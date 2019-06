Massa, Lavagna y Urtubey se despegaron de Vidal

Sergio Massa (Frente Renovador, FR), Roberto Lavagna (Consenso 19) y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, descartaron ayer acercamientos a María Eugenia Vidal y rechazaron la posibilidad de que una lista colectora de la mandataria bonaerense acompañe sus boletas presidenciales.

"No tengo prevista ninguna reunión con Vidal. Sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar", sostuvo Massa a través de su cuenta de Twitter.

La afirmación de Massa se produjo después de las versiones que circularon con intensidad respecto de un encuentro que Vidal mantendría ayer con el líder del FR.

"No lo veo posible, y me guío por los datos concretos", dijo —a su turno— Marco Lavagna, hijo de Roberto y actual diputado nacional. "Venimos armando en Buenos Aires e iremos con candidato propio. Hay que hacer una oferta que te permita mantener una coherencia", señaló el legislador.

Vidal aguardaría una resolución judicial para negociar con Alternativa Federal (AF) que su postulación sea una colectora de los precandidatos a presidente de ese espacio.

De concretarse esa posibilidad, Vidal iría como candidata de la boleta de Cambiemos que llevará como postulante a presidente a Mauricio Macri y también de la del aspirante que finalmente surja de las filas del espacio peronista federal no kirchnerista.

El propio jefe de Gabinete, Marcos Peña no había descartado la posibilidad de que Vidal vaya por la reelección con colectoras de Lavagna, Urtubey o Massa.

Urtubey también negó un acercamiento y rechazó la posibilidad de una colectora con Vidal en su boleta de precandidato a presidente por AF. "No me consta. No hablé con nadie del tema, incluso la ley no lo permite en la actualidad", dijo.

En tanto, el PJ bonaerense rechazó que Macri avale listas colectoras para Vidal, después de haberlas bajado por decreto en abril pasado. Y los acusó de "intentar manipular el resultado de las urnas".