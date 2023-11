Macri dijo que se terminó "la era Maradona" y comparó a Milei con Messi

El ex presidente realizó una analogía entre la selección argentina y el triunfo de La Libertad Avanza en el balotaje. Gianina Maradona salió a responder en redes

El ex presidente Mauricio Macri realizó una comparación entre la política y el fútbol, en la que mencionó a la Selección Argentina y nombró a Lionel Messi, Diego Armando Maradona, Javier Milei y Sergio Massa en una misma analogía , para relacionar el ascenso al poder del libertario Javier Milei con el título obtenido por Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

En diálogo con TN, Macri realizó una particular analogía. Aseguró que empieza una “nueva era” en el país y trazó un paralelismo con los valores demostrados por el seleccionado campeón del mundo . A su vez, cargó contra la figura de Diego Armando Maradona cuando, después de haberlo comparado con Lionel Messi, manifestó que la ciudadanía se cansó del triunfo del “vivo y transgresor” .

El candidato a vicepresidente de Boca consideró que el equipo de Messi y Scaloni dejó en el pasado la era representada por Maradona con nuevos valores. “Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, porque es un ídolo, de Maradona, en la que era él, el disruptivo y trasgresor. Todos alrededor de él y dependiendo de él”, indicó.

Mauricio Macri dijo que el Mundial marcó "un cambio de época por los valores con los que se ganó" y declaró: "Messi es un líder totalmente positivo que el argentino valoró, que no tengamos como ídolo al vivo transgresor". pic.twitter.com/43Yn4K9Idt — Corta (@somoscorta) November 21, 2023

Luego, continuó su relato y destacó que con este nuevo triunfo del seleccionado albiceleste en Qatar el país pasó a tener “un campeonato del Mundo ganado por la Argentina con el mejor del mundo, pero con un equipo. Y que cada uno cumplió su tarea y lo acompañó”.

“Messi es un líder positivo. Pro familia. Sus hijos tienen un lugar impresionante. Humilde. El tipo más querido del mundo. Todo un modelo al que el argentino empezó a valorar en lugar de tener como ídolo al vivo, trasgresor”, comparó Macri entre los futbolistas más representativos de la Argentina y del mundo en la historia.

A su vez, prosiguió con la analogía y se refirió directamente al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei: “La Argentina en esta elección eligió entre el vivo y fullero, como dice Cristina Kirchner, y entre un hombre de la ciudadanía que viene por un cambio, que planteó sus propuestas abiertamente y que lo castigaron, pero las sostuvo”.

Las críticas hacia el ex presidente no tardaron en llegar debido a su conflictiva relación con Maradona, tanto por razones futbolísticas como políticas. En 1995, se vivió uno de los momentos más particulares entre ambos, cuando Diego regresó al Xeneize y le puso el apodo de “cartonero Báez” a Macri, porque como presidente del club tomó la decisión de bajarle las primas al equipo si no alcanzaba los objetivos deportivos.

Quien salió a responderle a Macri fue Gianinna Maradona, quien recordó ese mismo apodo a través de su cuenta de Instagram. La hija de Diego publicó una storie con el fondo negro y el mensaje “cartonero” acompañada del emoji del beso.

Macri apuntó contra la AFA y habló de las SAD

En la misma entrevista televisiva, Macri se refirió al fútbol argentino y cargó contra Claudio “Chiqui” Tapia: “La AFA ha hecho cosas en términos populistas aberrantes: suspender descensos todo el tiempo, cada vez sumar más equipos a la Primera División. No existe la competencia, la meritocracia, el fairplay, el fútbol expresa mucho lo que expresa la sociedad. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable”.

Asimismo, volvió a respaldar la privatización de los clubes y aseguró que “por suerte la sociedad cambió y el fútbol va a ir a una organización más moderna”, a lo que abrió las puertas a una posible decisión democrática entre los socios de los clubes: “En libertad, si hay socios que deciden que su club sea una sociedad anónima, que cada uno elija lo que quiera”.

