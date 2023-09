Lewandowski admitió la derrota: "La democracia es así y la gente decidió otra cosa"

Aseguró que "desde septiembre y octubre pasado" sabían de este escenario "y no se pudo revertir"

Lewandowski agradeció a todos los que votaron al justicialismo —"que no fueron pocos", sostuvo— y remarcó: "Sabíamos el contexto. Le pusimos el cuerpo y a pesar del contexto decidimos".

Lewandowski, una derrota sin atenuantes para quien siempre supo que no ganaba

"Esta foto de hoy se viene viendo desde septiembre u octubre pasado y no se pudo revertir", indicó, y manifestó que su sector asumió "con mucho orgullo y dignidad la representación del peronismo en la provincia de Santa Fe".

El malogrado candidato a gobernador sostuvo que el peronismo debe "aceptar, la democracia es así y la gente decidió otra cosa. Decidió que estemos en el lugar de la oposición y asumiremos ese rol".

"No me arrepiento en absoluto, dimos todo y si no alcanzó... así es la democracia", dijo.

Dijo que habló con Pullaro, que lo felicitó por el triunfo y que se puso a disposición. "Me agradeció que hayamos tenido una contienda de respeto, sin golpes bajos", aseveró.

Sentenció que fue "una jornada dura para el peronismo" y que ahora deberán "sacar conclusiones de ver por qué pasó lo que pasó, ver qué hicimos mal y reconstruir".