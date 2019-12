La Casa Gris acusó recibo con una dura réplica

"Evidentemente, la oposición no entiende, o prefiere no entender, la difícil realidad de la gente. No acompañar las leyes de emergencias es no entender las dificultades que viven los santafesinos y poner en riesgo la integralidad de los programas sociales", deslizaron anoche en la Casa Gris.