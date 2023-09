Javkin: "Le pido a la gente la oportunidad de seguir gobernando con viento a favor"

No vamos a romper esa tradición. No sé si alguno la pasó tan mal como lo que nos tocó en este tiempo, pero estoy seguro de que estoy frente a una gran oportunidad para el domingo y que se basa en algo muy clarito y muy genuino que es una lista, la de la U (por Unidos), un equipo, como decimos, con Maxi Pullaro, con Clara García, con Ciro (Seisas), con María Eugenia (Schmuck) , conmigo como intendente, que tiene mucha amalgama y experiencia común de gestión y que le va a dar a Rosario lo que hoy necesita: seguridad, autonomía y recursos. Y con años con vientos tan en contra en muchos sentidos, tener viento a favor será importante para la ciudad. Y esa es la oportunidad que me animo a pedirle a la gente, porque si hicimos mucho en un contexto muy difícil, en un contexto más favorable vamos a poder hacer mucho más.

Cuando habla de un contexto difícil, ¿se refiere exclusivamente a la pandemia?

Pandemia, sequía, incendio en las islas, la inacción del Estado nacional en todos esos órdenes, un gobierno provincial que no ha dado respuesta, sobre todo en materia de seguridad, que es el factor principal que la ciudad sufre y padece. Y en esto, por más que han querido engañar de distintas maneras, lo tengo muy claro. Pudimos urbanizar y lo estamos haciendo. Poner iluminación. Lo estamos haciendo. Podemos poner el centro de monitoreo con la tecnología más reciente que incluya no solo lector de patentes sino reconocimiento de rostros, y lo estamos haciendo, pero la ley y las armas las tienen ellos. Y lo que Rosario no tiene en las calles es ley ni armas. Ni tampoco en las cárceles.

¿Se refiere a eso cuando sostiene que a Rosario la dejaron sola?

Me refiero a que hay una cuestión básica, que es poder vivir tranquilos. Y para eso se necesita presencia de la fuerza que nos cuide en el espacio público. Uno puede recorrer 50, 60 cuadras de la ciudad y no encontrás presencia policial. No me pasa solamente a mí, le pasa a cualquier persona. El 88 por ciento de los hechos criminales, dicho por la fiscalía no por Javkin, se ordena, se coordina, se financia y se ejecuta desde las cárceles. Cada balacera, cada extorsión, cada amenaza a una escuela, cada muerte en un homicidio violento vinculado al narcocrimen se genera a lo mejor a 2 mil kilómetros de Rosario. Y eso no se combate con la gente de Tránsito municipal. Basta, tiene que empezar un nuevo ciclo y ese ciclo tiene que ser amalgamado, integrado por el gobierno provincial, la Cámara de Diputados, el Concejo Municipal y la Intendencia. Esa es la fuerza que nos da la lista U, una especie de sincronía entre ciudad, provincia y Nación.

¿Eso es lo que se juega en estos comicios, no solo su reelección?

Es una elección muy clara. Son dos modelos y nadie se tiene que ofender por lo que digo, porque es la realidad. Dos frentes compiten en estas elecciones a intendente. Uno es Unidos para Cambiar Santa Fe y el otro es Juntos Avancemos, que tienen como candidatos a Marcelo Lewandowski, Lisandro Cavatorta y Monteverde. ¿Y con quién está alineando ese frente? Con el kirchnerismo. Acá no hay ninguna agresión, con la verdad uno no ofende ni teme. Y a la ciudad, con el gobierno nacional y provincial que tenemos, le ha ido mal. Por eso, la oportunidad de gobernar la ciudad con todo el viento a favor es algo que me animo a pedir.

¿Esa puja de modelos es lo que lo motivó a decir que compite contra el Movimiento Evita?

No, esa fue una consideración porque ellos nos planteaban que contamos con el aparato municipal. El municipio no tiene aparato, tiene lugares de trabajo con la comunidad en el territorio: la agencia de consumo, los centros cuidados, los centros de salud. Aparato tienen las organizaciones que manejan los planes sociales en la Argentina. Hay que tener un límite. A mí me han llegado a decir que la gente se va del país porque llega tarde el colectivo. Hay que tener franqueza a la hora de la discusión. Le tengo respeto a Juan (Monteverde) y, además, él me acompañó en un montón de iniciativas. Pero ahora, de golpe, soy el peor de los males. Más allá de las posiciones de cada uno, acá están dos modelos confrontándose. No creo que sea un tiempo, después de todo lo que pasamos, que el kirchnerismo tenga la capacidad para venir a gobernar Rosario.

Una de las impugnaciones que le hacen es que en cuatro años de gestión no dejó ninguna obra emblemática...

Cada uno es hijo de una etapa en la sociedad. Nosotros urbanizamos el barrio popular más grande y más antiguo, que es Villa Banana, pero nadie va a ver Villa Banana porque no parece icónica, pero lo que hoy hay que hacer es ir urbanizar esos barrios porque allí es donde matan a la gente. Cuando asumimos y vino la pandemia, uno de los grandes desafíos de Rosario era reactivar el centro. Estaban todos los locales vacíos. ¿Cómo está ahora el centro de la ciudad? Está lleno. Empezamos con la Noche de las Peatonales y recuperamos la galerías, con un programa de apoyo municipal. El relato no va más, yo muestro hechos.

En caso de ser reelecto, ¿seguirá con el mismo gabinete?

Vamos a ver, porque también vamos a estar a disposición de lo que de lo que necesite Maxi (Pullaro) y también a reorganizaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la gestión, pero no estamos para prescindir a nadie. Vamos a ver cómo fortalecemos los equipos. Pero antes de hablar de eso, vamos a estar a disposición de lo que establezca el gobernador. También tenemos hoy la expectativa de abrir el gabinete porque competimos en la primaria con muchas fuerzas que tienen ideas muy valiosas. Las incluimos en las propuestas y seguramente también tendrá que ver con tener un gabinete de otro tipo. Te lo diría así: nos tocó gobernar con doble línea de 4, todos atrás, segunda pelota a ver si nos queda alguna. Esos fueron estos cuatro años. En lo que viene queremos laterales ágiles, volantes que lleguen, algún 9. Es otro partido.

¿Por qué el domingo el rosarino debe elegirlo para que siga cuatro años más como intendente?

Porque es el modelo nuestro, el modelo de Rosario, el modelo de no dejar entrar las peores prácticas de la política a la ciudad, es el modelo de creer más en el trabajo que en un plan, el modelo de creer mucho más en la cooperación, en la articulación de lo público y lo privado. Con convicción le pido a la gente que me dejen gestionar la ciudad con un gobierno provincial afín, con mayoría en la Legislatura y con mayoría en el Concejo Municipal.