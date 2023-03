Impacto político en Rosario por el encuentro de Monteverde con Caruana

El líder de Ciudad Futura se mostró junto al secretario de Salud luego de que el intendente Javkin recibiera a Macri en la Municipalidad. El funcionario, de dilatada militancia socialista, fue uno de los pocos que no firmó el documento con el que el PS formalizó su ingreso al frente con la UCR y el PRO

La elección para registrar el encuentro no fue casual. Fue casi en simultáneo a la reunión que mantuvo el intendente Pablo Javkin con Mauricio Macri cuando el ex presidente vino a Rosario a presentar su libro “Para qué”, y que congregó además a casi todos los referentes locales de Juntos por el Cambio.

El secretario de Salud, que alcanzó visibilidad pública y política durante la pandemia, fue uno de los pocos dirigentes socialistas que no firmaron el documento del PS la semana pasada, y que significó el pronunciamiento oficial del partido a su integración al denominado frente de frentes, la flamante coalición opositora santafesina que congrega a la UCR, el PRO y hasta la Ucedé.

¿Tiene esa foto un correlato inmediato con un acuerdo electoral de Caruana con Ciudad Futura? Todavía no, pero los movimientos que explora Ciudad Futura van en ese sentido.

“Al frente de frentes le queremos oponer el movimiento de movimientos”, dijo a La Capital un dirigente que trabaja desde el año pasado con Monteverde y que antes trajinó las oficinas de la Municipalidad en varias gestiones socialistas.

La idea de Ciudad Futura es ir coordinando acciones políticas para reunir en un mismo espacio a todas las corrientes progresistas con la idea de competir por el poder en Rosario y la provincia. Monteverde, en ese sentido, ya se reunió con Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Bases Socialistas (Eduardo Di Pollina y Claudia Balagué) y referentes de movimientos sociales.

También, y no es un dato menor, aceleró los contactos con distintos sectores internos del peronismo, como el Movimiento Evita, La Corriente y hasta con el senador Marcelo Lewandowski.

A diferencia de lo que ocurre con los “desencantados” con el acuerdo que hizo el socialismo, la aproximación al universo peronista es más complejo por las disputas internas que aún debe resolver el PJ santafesino.

Por lo pronto, Caruana salió a relativizar un acuerdo electoral con Ciudad Futura y dejó en claro que seguirá al frente de la Secretaría de Salud hasta finalizar su mandato. También dejó en claro que si bien hay cierto tipo de afinidad ideológica con Monteverde, difiere con el diseño de alianzas que motoriza Ciudad Futura, es especial con sectores del peronismo.

“Con Monteverde y con otros concejales tengo diálogo fluido. A Juan lo conozco desde hace mucho, tenemos miradas en común pero también límites en relación a los frentes que integramos. Soy muy crítico del Frente de Todos por el desdibujamiento de muchos programas y proyectos que el Frente Progresista llevó a cabo en esta provincia”, declaró esta mañana Caruana en diálogo con LT8.

“Dados los problemas que tiene esta ciudad, es importante para mí seguir teniendo conversaciones, aunque las conclusiones que genera una foto siempre son exageradas”, reafirmó. Y aunque Monteverde criticó el recibimiento que el intendente Javkin le ofrendó en la Municipalidad a Mauricio Macri, el secretario de Salud expresó: “He acompañado a cuatro intendentes del Frente Progresista, por lo que nadie puede dudar de mi posicionamiento, pero también planteé que las matrices ideológicas del proyecto Cambiemos desdibujaron las políticas sanitarias. Y eso Pablo Javkin lo sabe”.

“Seguiremos teniendo diálogo con espacios que salgan de la confrontación entre estas dos locomotoras (peronismo y socialismo) que se chocan. No tengo nada definido en relación al futuro. Fui elegido y soy colaborador del intendente, cono lo expresa el decreto, dentro de un proyecto del Frente Progresista Cívico y Social. Cuando las cosas se definan desde otro lugar, seré respetuoso de las decisiones”, cerró Caruana.

La foto de Monterverde y Caruana fue tan impactante que hasta llegó al corazón del Palacio de los Leones. Mientras transcurrían las declaraciones de los dos protagonistas, cerca del mediodía el intendente Pablo Javkin se vio obligado a sentar posición. “Los miembros de nuestro gabinete tienen que cumplir tres condiciones: honestidad, idoneidad y trabajo sin descanso. En la Argentina de hoy la pluralidad no es un problema, es una necesidad”, escribió el jefe comunal en su cuenta de Twitter.

https://twitter.com/pablojavkin/status/1638545852401696768 Los miembros de nuestro gabinete tienen que cumplir tres condiciones: honestidad, idoneidad y trabajo sin descanso. En la Argentina de hoy, la pluralidad no es un problema, es una necesidad. — Pablo Javkin (@pablojavkin) March 22, 2023

Por su parte Monteverde, también por LT8, salió a explicar por qué decidió difundir la foto y el mensaje tras el encuentro con Caruana.

“La prioridad tiene que ser construir una Rosario sin miedo. Para que no todo valga lo mismo me junté con Caruana”, explicó el concejal de Ciudad Futura. “Por un lado está la mafia y por el otro la gente honesta y trabajadora. Este nivel de crisis traspasa a todos los partidos y no hay que señalar a responsables, sino buscar soluciones, todos juntos”.

“Quiero que Caruana, tanto como dirigentes del peronismo, del socialismo, de los movimientos sociales y de los gremios formen parte de un nuevo proyecto político para gobernar Rosario. Necesitamos gestos valientes y el gesto de Caruana lo fue”, agregó.

“Ver a Macri y a (el concejal rosarino Gabriel) Chumpitaz en las escaleras de la Municipalidad me preocupa, porque ellos expresan una forma de resolver los problemas que, lejos de lograrlo, los agravan”, planteó Monteverde. “Para que la gente entienda, ellos son lo que Bolsonaro fue en Brasil”, fustigó el líder de Ciudad Futura.